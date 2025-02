Bondscoach Dario Gjergja na EK-kwalificatie: "Ik draag de zege op aan Tony Van den Bosch"

De Belgian Lions maakten het zichzelf nog even moeilijk tegen Slovakije, door slap aan de wedstrijd te beginnen. Bondscoach Dario Gjergja was wel tevreden over de reactie van zijn team.

"De jongens hebben karakter getoond na een slechte start met veel gemiste shots. Het was belangrijk dat we nog in het 1e quarter konden terugvechten, waardoor het verschil niet zo groot was."

"Daarna begonnen we geweldig aan het 3e quarter. Iedereen die op het veld stond, heeft zich getoond. Bij de nationale ploeg gaat het niet om hoeveel punten je maakt, wel wat je doet voor je team, hoe hard je het wilt."