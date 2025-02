Wout van Aert zoekt in de Algarve naar zijn voorjaarsvorm: "Heb het gevoel dat ik hier veel winst kan maken"

Zijn opener in de Clasica Jaen was nog geen onverdeeld succes, maar in de Ronde van de Algarve wil Wout van Aert zijn conditie richting de voorjaarskoersen nog wat verder bijvijlen. "Vorig jaar beviel mij deze ronde goed. Ik was toch goed in het openingsweekend."

In de Clasica Jaen werd Wout van Aert even met de neus op de feiten gedrukt: de andere renners hebben niet stilgezeten deze winter, hij zal nog een tandje moeten bijzetten.



Maar 5 wedstrijddagen in de Portugese zon kunnen wonderen doen, zo denkt Van Aert. "Ik heb de Ronde van de Algarve vorig jaar voor het eerst gereden en dat beviel mij goed. Ik was toch al goed in het openingsweekend."

Hoeveel beter kun je worden in een korte rittenkoers? "Dat ligt aan je voorbereiding. Jongens die al veel gekoerst hebben, kunnen hier maar een kleine stap zetten, maar zelf heb ik het gevoel dat ik nog veel winst kan halen."

Vorig jaar won Van Aert een rit in de Algarve en eindigde hij 7e in het eindklassement. Nu zijn de ambities iets bescheidener. "We zijn hier vooral voor een klassement voor Jonas (Vingegaard)."

"We gaan de boel vandaag dus niet controleren voor een massasprint, maar ik krijg wel een vrijgeleide. Als het bij elkaar blijft, dan hoop ik mij goed te plaatsen."

"Een rit winnen, is niet meteen het doel deze week. Maar ik ga het ook niet laten liggen."