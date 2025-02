Welke krakers krijgen we straks? Dit zijn alle mogelijke 1/8e finales - mét Club Brugge en PSV - in de Champions League

Het nieuwe format van de Champions League heeft nu al zijn tol geëist. Met Manchester City (winnaar in 2023), AC Milan (7-voudig eindwinnaar) en uiteraard Atalanta (regerend Europa League-winnaar) mochten heel wat grote namen vroeg beschikken.

Maar niet getreurd, het kampioenenbal schotelt vrijdag sowieso weer enkele heerlijke duetten voor. Dan wordt in Zwitserland geloot voor de 1/8e finales.

Anders dan vroeger zijn die duels nu al aan elkaar gelinkt. Zo weet Club Brugge als overlever van de tussenronde dat het straks Lille of Aston Villa in de ogen kijkt. Die 2 teams komen uit de top 8 van de League Phase.

Naast Club blijven nog 7 andere overlevers over. En enkele daarvan doen voetbalfans nu al smullen. Dé topper van de 1/8e finales is er eentje in het Parc des Princes: PSG wordt (net als Benfica) gekoppeld aan Barcelona of Liverpool.

Ook voor Real Madrid wordt het opletten geblazen. Hun 2 mogelijke opponenten? Stadsgenoot Atlético Madrid of Duits kampioen Bayer Leverkusen.

Die laatste twee teams krijgen sowieso geen cadeau, want wie ontsnapt aan Real, belandt in een tweestrijd met Bayern München.

Dan rest ons nog één duo aan top 8-teams: Arsenal en Inter. Zij schuiven aan bij een buffet waar Feyenoord en PSV liggen.

Voor de volledigheid: wie niet naar Jan Breydel komt, krijgt een tripje naar Dortmund. Dat is ofwel Lille, ofwel Aston Villa.