VIDEO - Je moet het zien om te geloven: peloton mist afslag en sprint aan de verkeerde kant naar de finish

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve heeft pure slapstick opgeleverd. Bij een rotonde op enkele hectometers van de finish stuurde het peloton de verkeerde kant op. Zo kwamen ze zowaar terecht aan de verkeerde kant van de dranghekken. Tussen de toeschouwers dachten ze te sprinten voor de zege, terwijl een sliert renners het wél juist had. Filippo Ganna mocht zich even de winnaar noemen, maar later besloot de organisatie de uitslag te schrappen.

Dat er geen ongelukken zijn gebeurd of gewonden gevallen zijn, mag een klein wonder heten.

In Lagos wachtten de toeschouwers vol ongeduld op het aanstormende peloton voor een massasprint, maar plots moesten ze zich omdraaien.

Niet voor hun neus, wel achter hun rug dook namelijk het peloton op. Bij een rotonde op enkele hectometers van de aankomst reed het gros van het pak in het zog van een motard rechtdoor, terwijl ze een lichte bocht naar links hadden moeten nemen.

"Net op dat moment was de afleiding niet afgezet door de officials", uitte Marco Haller zijn frustratie. "En renners volgen nu eenmaal de motorrijders zoals ze altijd doen."

"Dit is gewoon belachelijk. We rijden 190 kilometer om in de perfecte positie te zitten. En dan is dat gewoon voor niets geweest."

"Dit is een grap. Dit moet gevolgen hebben voor de officials en de organisatie! Je kan niet altijd de renners de schuld geven. Het is erg frustrerend."

"We hebben officials, we hebben motorrijders ... We willen dat de beste renner wint en dat mag niet bepaald worden door geluk."