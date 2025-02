Van Aert in je ploeg? En welke witte merel? Sporza-wielermannen lossen 5 dilemma's voor je wielermanager op

za 22 februari 2025 11:43

Het openingsweekend nadert met rasse schreden en de deadline voor de wielermanager sluipt angstvallig dichterbij. Carl Berteele, Christophe Vandegoor en Maarten Vangramberen, drie van onze koersmannen, laten hun licht schijnen over enkele prangende wielermanagervragen.

Grote drie of geen grote drie?

Een eerste dilemma waar veel aspirant-wielermanagers mee worstelen is de vraag of het oportuun is om 36 miljoen (een kwart van het totaalbudget) uit te geven aan 3 renners: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Volgens twee van onze kenners is er geen twijfel. "Budget eraan of niet, ze zijn niet voor niets de grote drie", stelt Vandegoor. Ook Maarten Vangramberen is een believer in het triumviraat. " Tadej Pogacar laat zien in de UAE Tour dat hij al top is en ik twijfel er niet aan dat hij Roubaix ook gaat rijden. Waarom ga je anders verkennen?" Iets wat Carl Berteele ook vermoedt. De vlekkeloze winter van Mathieu van der Poel maakt van hem ook een no-brainer. "Mathieu zegt zelf dat hij de kloof met Pogacar zal dichten in de Ronde van Vlaanderen, dus wie zijn wij om hem daarin tegen te spreken", aldus Vangramberen.

De honger van Wout van Aert om te koersen is zo gigantisch na alle miserie. Hij heeft zijn tijd genomen om goed te zijn en hij zal ook goed zijn. Maarten Vangramberen

Alleen Carl Berteele is niet overtuigd over Wout van Aert. "Zonder te willen vloeken in de kerk, denk ik niet dat hij de Ronde kan winnen. De tweede keer Paterberg is te zwaar voor hem, als hij er daar nog bij is. Alle krediet voor Wout, maar op dit moment zit ik nog met vraagtekens." En dat is misschien net waarom onze twee andere wielerkenners Wout net wel nemen.

"Voor Van Aert begint de tijd te dringen om een monument te winnen. Dat zijn nu eenmaal de feiten en niets dan de feiten", zegt Vandegoor.

"De honger van Wout van Aert om te koersen is zo gigantisch na alle miserie. Hij heeft zijn tijd genomen om goed te zijn en hij zal ook goed zijn", besluit Vangramberen.

Welke ploeg domineert het voorjaar?

In het lijstje van Carl Berteele ontwaren we 3 renners van UAE Team Emirates: Pogacar, Morgado en Del Toro, de ploeg die dit jaar nog sterker geworden is. "Enkel in Jhonatan Narvaez heb ik niet zoveel vertrouwen als de meeste kenners. Hij was beter bij Ineos gebleven, want ik denk dat hij nu door Pogacar vleugellam zal worden gemaakt." Ook Lidl-Trek is een goede leverancier van renners bij de drie wielermannen. "Stuyven, Milan, Skujins, Pedersen, Vacek en Nys. Stuk voor stuk zeer goede renners", ziet Vandegoor. "Maar Visma-Lease a Bike plaats ik daarnaast met Van Aert, Jorgenson, Kooij, Benoot en Laporte." Ook Vangramberen richt niet al zijn pijlen op één team. "RB-Bora-Hansgrohe heeft veel sportwetenschappelijke knowhow binnengehaald en dat plaatst hen op dezelfde hoogte als UAE en Visma." En hij is ook een fan van Q36.5 met Pidcock en Tudor met Hirschi en Alaphilippe. "Die ploegen stralen een goeie vibe uit en hebben coole truitjes ... Ze zijn heel gretig aan het seizoen begonnen."

Tom Pidcock, Q36.5

Welke renner(s) neem je zeker niet op in je ploeg?

Een vaste waarde die door de mand valt dit jaar of iemand waar je minder van verwacht. Het is geen evidente vraag, zeker niet voor onze wielermannen. "Ik vind dat geen faire vraag op voorhand", aldus Vandegoor. "Als ik er zelf nog alles aan zou doen om op niveau te blijven, dan zou ik niet graag lezen dat zogenoemde kenners jou door de mand zien vallen." "Maar iemand die ik niet zou kiezen in mijn wielermanager, is Matteo Trentin, wegens eigenlijk een beetje te oud."



Ik heb weinig vertrouwen in Intermarché-Wanty renners Laurenz Rex en Arne Marit. Goeie coureurs die veel koersen rijden. Maar ze zullen zich moeten wegcijferen voor Bini Girmay. Carl Berteele, man op de moto

Ook Maarten kiest voor een Italiaan, Alberto Bettiol. "Bettiol is een renner die straf uit de hoek kan komen, maar meestal doet hij dat als hij aan het einde van zijn contract is." "Nu zit hij voor 3 jaar bij Astana in een zetel... Dus ik zou mijn boontjes niet te week leggen op hem."

Carl Berteele ziet het anders. "Ik heb weinig vertrouwen in Intermarché-Wanty-renners Laurenz Rex en Arne Marit. Goeie coureurs en ze rijden bovendien veel koersen. Maar ik vrees dat ze zich zullen moeten wegcijferen voor Biniam Girmay."

Laurenz Rex op de voorstelling van Intermarché-Wanty

Welke renner(s) zie je verrassen?

"Ik verwacht veel van Florian Vermeersch", zegt Maarten als we vragen naar zijn verrassing van het seizoen. "Zijn tweede plaats in Roubaix heeft lang genoeg als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd gehangen. In de rol van meesterhelper bij UAE kan hij misschien in de schaduw van Pogacar of in semi-klassiekers wat ruimte krijgen." Ook Christophe Vandegoor kiest voor een Belg: Dries Van Gestel. "Een gok, maar een goede transfer van een onderschatte renner. Van het zootje ongeregeld Total Energies naar "Total"-structuur bij Soudal-Quick Step." Volgens Vandegoor zal hij zijn kans krijgen in een ploeg waar geen echte superkopmannen meer zijn voor het klassieke werk. Carl Berteele kiest, tot slot, niet voor een verrassende naam, maar een verrassende natie. "Ik ben normaal geen grote fan van de Fransen en hun koersmentaliteit, maar dit jaar verwacht ik wel veel van Aurélien Paret-Peintre, Paul Lapeira en Paul Magnier. Die laatste zeker in de kleinere sprintkoersen."

Tadej Pogacar en Florian Vermeersch(r)

Wie wordt de "Witte Merel van 2025"?

Tot slot de heilige graal waar iedere wielermanager naar op zoek is: de "witte merel". Die renner die het verschil kan maken in de queeste naar glorie in het eindklassement van de Sporza-wielermanager. Maarten Vangramberen kiest voor Milan Fretin en dat is niet omdat hij toevallig al gewonnen heeft dit seizoen. "Het is een laatbloeier en hij reed vorig jaar ook al goed, onder de radar. Bovendien is Cofidis een ploeg waarin de lat stilaan ook wat hoger wordt gelegd op gebied van wetenschappelijke aanpak." Carl Berteele zoekt zijn gevogelte bij Lidl-Trek: de 22-jarige Tim Torn Teutenberg, winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften in 2024. "Ik heb die al veel bezig gezien op de piste, maar die jongen heeft zoveel meer in zijn mars en hij is razendsnel aan de meet."

Antonio Morgado, niet meer helemaal Wit en Merel, maar toch nog piepjong Christophe Vandegoor, commentator sporza radio

Voor Christophe Vandegoor wordt dat de Portugees Antonio Morgado. "Niet meer helemaal Wit en Merel, maar toch nog piepjong (21). Vorig jaar 5e in Vlaanderen, dan kan je met de fiets rijden."

Hij is volgens Christophe een van die exponenten van de jonge generatie die er heel snel zit aan te komen. "Het enige probleem voor Morgado: hij zal meneer Pogacar moeten laten voorgaan. Maar hij kan zich ook gewoon laten meezuigen en kan net wijzen in de achtervolging op Pogacar die al lang weg is."

Milan Fretin

Tim Torn Teutenberg