Tom Boudeweel moet bekomen van "rollercoaster" in Bergamo: "Eerste helft van Club was Europese topkwaliteit"

Een unieke avond nog niet helemaal verteerd. Niet dat Tom Boudeweel erom zal malen na de stuntzege van Club Brugge bij Atalanta. Onze commentator was bevoorrechte getuige van een mooi staaltje blauw-zwarte efficiëntie. "En van alweer een magische avond van Simon Mignolet", deelt Boudeweel na een korte nacht in Bergamo.

's Nachts op een wolkje Belgische voetbalgeschiedenis het stadion verlaten, in de vroege uurtjes alweer op Radio 1 om zijn kijk op de match te geven.

"Ja, het was een korte nacht", lacht Tom Boudeweel na de unieke avond in Bergamo. "Als je terugkeert naar je hotelkamer, moet je toch even bekomen van zo'n avond."

Want wat heeft onze commentator allemaal te zien gekregen? Een collectieve glansprestatie van Club Brugge, zeker voor de pauze.

"Na die 0-3 knipper je even met je ogen. Het komt niet zo vaak voor dat een Belgische ploeg bij een Europa League-winnaar zo'n prestatie neerzet. Ik herinner me nog glansprestaties in Porto en Monaco, maar dit is van een ander kaliber."

"Nét omdat het zo'n rollercoaster werd na rust met die snelle tegengoal en de cruciale penalty die Mignolet pakt."