Roel Moors keert terug naar de Antwerp Giants, Jill Lorent krijgt nieuwe functie

Kort na het einde van zijn spelerscarrière bij de Antwerp Giants ruilde Roel Moors zijn basketbalplunje voor een maatpak. In zijn eerste seizoen als hoofdcoach werd hij meteen verkozen tot Coach van het Jaar.



Zijn hoogtepunt kende hij in 2019, toen Antwerp de beker won en de Final Four van de Champions League haalde. Moors was hot en smeedde het hete ijzer door naar Duitsland te trekken.



Daar werd Moors een maand geleden ontslagen bij Bonn. De Antwerp Giants zagen er meteen een opportuniteit in om hun ex-coach weer naar het oude nest te lokken.



De Giants gaan namelijk door een diep dal en zijn momenteel zelfs de zwakste Belgische club in de BNXT League. Met Roel Moors hopen ze weer de weg naar boven in te zetten.



De komst van de 46-jarige ex-international zorgt er wel voor dat Jill Lorent plaats moet ruimen. De Giants bedanken haar uitdrukkelijk voor "alle werk en doorzettingsvermogen in zeer moeilijke omstandigheden".



In oktober had Lorent haar job als assistent bij de Belgian Cats nog opgezegd om zich ten volle te focussen op de Giants. Daar gaan ze nu op zoek naar een nieuwe functie voor haar.