Ploegmaat van De Lie nam als eerste verkeerde afslag: "Domme fout, maar geen duidelijke signalisatie"

De ploeg van Lotto had de openingsetappe nochtans verkend, maar toch nam Jarrad Drizners in de slotkilometer de verkeerde afslag in de Ronde van de Algarve. Met alle gevolgen van dien. "Het was zeer onduidelijk", verdedigde de Australiër zich.

Arnaud De Lie zag een sprintkans door de neus geboord in de Ronde van de Algarve. De Belgische kampioen ging samen met een groot deel van het peloton de mist in in de openingsetappe.

"Iedereen weet dat het naar links is. We hebben gisteren nog verkend. Maar de eerste renner volgt gewoon de motor", sakkerde De Lie.

Zou hij geweten hebben dat het een ploegmaat was die als eerste de verkeerde afslag nam? Voor Jarrad Drizners volstond de verkenning niet om de juiste route te volgen.

"Het is een domme fout, maar er was geen duidelijke signalisatie", stelde de Australiër van Lotto. "Als je de herhaling bekijkt, zal je zien dat ik in het midden van de rotonde al aan het rondkijken ben."

"Er waren ook geen dranghekken, tot we op het rechte stuk zaten. Het ging zo snel en het instinct nam over. We hadden gisteren nog verkend, maar het was heel onduidelijk en dat komt iedereen in het peloton duur te staan."