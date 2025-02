Ondanks kleine (pret)oogjes houdt Nicky Hayen vizier op scherp: "Merk fysieke vermoeidheid na veldslag van gisteren"

wo 19 februari 2025 12:06

Daags na hun magische avond in Bergamo kijken ze bij Club Brugge alweer nuchter vooruit. Al waarschuwt coach Nicky Hayen voor oververmoeidheid. "Gelukkig hebben we wat meer rustdagen richting het competitieduel met Standard."

"Ik heb een moeilijke nacht achter de rug. De adrenaline zat nog in mijn lichaam en ik kon de slaap niet vatten." Met kleine oogjes staat Club-coach Nicky Hayen onze man op de luchthaven van Bergamo te woord. De stuntzege en kwalificatie tegen Atalanta heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. "Het is logisch dat er fysieke vermoeidheid in de groep zit. De veldslag gisteren was iets meer dan 60 uur na het competitieduel met STVV." "We hebben nu wel iets meer rustdagen richting de match tegen Standard. De juiste balans vinden tussen rust en arbeid is en blijft belangrijk. Want de wedstrijden volgen zich in een razend snel tempo op."

Mooi dat vergelijking met Happelt getrokken wordt, maar ik ben en blijf nederig. Club-coach Nicky Hayen

Hayen had vanmorgen wel al de energie om de kranten te lezen en zag dat de vergelijking werd gemaakt met de Brugse succescoach Ernst Happel (van 1975 tot 1978). "Ik ben en blijf nederig. Maar het is wel heel mooi dat die vergelijking getrokken wordt", glundert Hayen. "Natuurlijk heb je iedereen nodig om deze successen te behalen." "We zijn momenteel actief op drie fronten, maar hebben nog niks in handen. We moeten dus keihard blijven werken."

Versterkt Aston Villa

Vrijdag kent Club zijn volgende tegenstander: Rijsel of Aston Villa. Naar welk team gaat Hayens voorkeur uit? "Rijsel is een korte verplaatsing, dat zou heel leuk zijn voor de supporters. Het is een niet te onderschatten ploeg met veel kwaliteiten. (Ex-Gent-spits) Jonathan David maakt er al een tijdje furore." "Met Aston Villa zou het een fijn weerzien worden. Ze hebben de laatste weken wel nog veel ingekocht en zijn sterker dan in de periode daarvoor", waarschuwt Hayen. "Maar een uitgesproken voorkeur heb ik niet."

Als Belgische club 2 keer in 3 jaar tijd doorstoten naar de 1/8e finales van de Champions League, dat zal niet vaak meer voorvallen. Simon Mignolet