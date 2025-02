Na migraine-exit in Wales past Brecel nu ook voor World Open in China om medische redenen

Luca Brecel zal komende week niet afzakken naar China voor het World Open-toernooi. Onze landgenoot past om medische redenen, maar het is niet duidelijk of er een verband is met zijn migraineaanval in de Welsh Open van vorige week. Net als Brecel is ook Ronnie O'Sullivan er straks niet bij, hij mist al zijn 9e toernooi van het seizoen.