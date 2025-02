Met een foto in zijn kleedkamerkastje als teken van ambitie: hoe heeft Nicky Hayen het tot succescoach geschopt?

wo 19 februari 2025 16:20

Niet alleen met de resultaten, ook dankzij het geleverde spel maakt Club Brugge indruk in Europa. Bij een winnende club wordt er dan al snel naar de coach gekeken. Zo gaat dat ook met Club en Nicky Hayen, die we beter leren kennen in een verse aflevering van Sporza Daily.

Zou Nicky Hayen zelf een tiental jaar geleden van dit sprookje hebben durven te dromen? In die periode kampeerde hij als beginnend trainer in de Belgische lagere reeksen en Saudi-Arabië zowaar. Maar intussen leert Europa Hayen (en Club Brugge) week na week steeds beter kennen. Een succeshuwelijk dat begin 2022 tot leven werd gewekt. "We waren op zoek naar een coach voor Club NXT en samen met Carl Hoefkens heb ik de eerste gesprekken met Nicky gevoerd", herinnert Rik De Mil, huidig Charleroi-coach, zich nog. Volgens De Mil werd meteen duidelijk dat Hayen "de geknipte man" was. "Hij was zeer uitgesproken over hoe hij jongeren beter zou maken en ook op tactisch vlak zag je zijn kwaliteiten." Al moesten de neuzen wel nog een beetje in dezelfde richting geduwd worden. "Nicky had voor zijn komst in Wales vaak tegen de degradatie gevochten en was dus defensiever ingesteld." "Bij Club kan dat niet, maar hij stond er voor open om beter te worden. Met hem kon je een discussie aangaan."

Nicky Hayen als assistent van Rik De Mil in 2023.

Rustig blijven

Steeds verbeteren en de laatste druppel uit alles persen, het is Nicky Hayen ten voeten uit. Dat zegt ook Peter Delorge, STVV-coryfee en destijds jarenlang ploegmaat van Hayen op Stayen. "Nicky bereidt alles tot in de puntjes voor. Hij laat niets aan het toeval over en ontleedt elke tegenstander tot in de kleinste details. Ook zijn eigen matchen analyseerde hij voortdurend." "Als speler was Nicky al enorm gemotiveerd om het maximum eruit te halen. Ik weet dat hij in zijn kastje in de kleedkamer een zelfgemaakte foto van zichzelf in de outfit van een Engelse ploeg had gehangen. In de Premier League geraken was zijn doel, zo zei hij. Als het niet zou lukken, dan kon hij zichzelf niets verwijten." "Nicky is altijd zeer ambitieus geweest en wilde altijd het onderste uit de kan halen. Ook als trainer, waarbij het met vallen en opstaan is gegaan. Maar hij heeft er de kracht uit geput om nooit op te geven."

Club heeft de beste kern in België, maar Nicky's grootste verdienste is dat hij al die persoonlijkheden op dezelfde lijn krijgt. Zo'n kleedkamer moet je kunnen managen. Peter Delorge

Schitteren doet Hayen nu bij de Belgische nummer 1. "Club heeft de beste kern in België, maar zijn grootste verdienste is dat hij al die persoonlijkheden op dezelfde lijn krijgt. Zo'n kleedkamer moet je kunnen managen." "Nicky is tactisch sterk, maar je moet ook mensenkennis hebben en je moet een goeie peoplemanager zijn. Dat maakt van hem zo'n geslaagde trainer." De Mil knikt: "Nicky blijft in alle omstandigheden rustig en hij blijft zichzelf. In het begin van het seizoen ging het moeizaam, maar hij is goed door die periode geraakt." Al voegt De Mil er graag nog aan toe hoe Hayen een van de schakels is in een indrukwekkende geoliede machine. "Rond de coach wordt alles geregeld. Naast Nicky zit er nog zoveel kwaliteit bij Club en dat helpt. Iedereen is zo op elkaar ingespeeld."

Nicky Hayen en Peter Delorge bij STVV.

Dromen van het buitenland?