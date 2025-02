Lewis Hamilton na testrit overtuigd dat hij 8e wereldtitel kan pakken bij Ferrari: "Alle ingrediënten zijn er"

"De passie die hier aanwezig is, vind je nergens anders. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de wereldtitel te veroveren. Het gaat er gewoon om om de puzzelstukjes in elkaar te passen."

Hoewel de SF-25, de nieuwe wagen voor 2025, op zijn voorganger lijkt, is er volgens teambaas Fred Vasseur wel heel wat aan gesleuteld. "De wagen is zelfs voor 99 procent nieuw", opperde hij.

Een halve dag na de openingsshow in Londen vertoefden de Ferrari-rijders alweer op Italiaanse bodem voor een testrit met de nieuwe wagen. Charles Leclerc kroop eerst achter het stuur, in de namiddag was Lewis Hamilton aan zet.

De laatste Ferrari-rijder die erin slaagde om de wereldtitel te veroveren was Kimi Raikkonen in 2007. Een jaar later pakte de Scuderia zijn laatste constructeurstitel.

Uiteraard hopen ze bij Ferrari dat Hamilton een einde kan maken aan de droogte. En daar gelooft de 40-jarige Brit zelf ook in. "Het wordt spannend aan de top, maar ik heb een geweldige ploegmaat. Er hangt hier magie."

"We zullen hard moeten werken, maar het draait ook om het geloof. Iedereen droomt ervan om te winnen met Ferrari."

Ferrari komt tussen 26 en 28 februari in actie op de testdagen in Bahrein. Dan mogen ze hun wagen testen zonder beperkingen. De eerste race is op zondag 16 maart in Melbourne.