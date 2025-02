Italiaanse kranten hebben geen plek voor Club op covers, maar zijn hard: "Onverwachte ineenstorting van Atalanta"

Consternatie alom in de Italiaanse pers na de stuntzege van Club Brugge in Bergamo. Of wat had je gedacht? Op de voorpagina van zowel Gazzetta als Corriere dello Sport wordt met geen woord gerept over de uitschakeling van Atalanta. Toch zijn de messen geslepen in de verslagen. Uit Spaanse hoek is er dan weer lof voor Jutgla. Een overzicht.