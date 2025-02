Is Club Brugge op weg naar "volledige dominantie" door CL-geld? "Verdeel gigantische premie onder alle Belgische profclubs"

Grote vreugde bij voorzitter-eigenaar Bart Verhaeghe na de stuntavond van Club Brugge op Atalanta. Misschien ook wel omdat hij de kassa nog wat meer ziet rinkelen?



"Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo mee bezig", zegt Verhaeghe bij Sporza. "Het is heel belangrijk dat we die middelen kunnen verzamelen, maar wij beheren Club Brugge als een bedrijf. Dat betekent dat we niet naar 1 seizoen kijken, maar dat we 3, 4, 5 seizoenen vooruit kijken."

"De schaarse middelen die we hebben, proberen we goed en spaarzaam te besteden. Op die manier hebben we met Club altijd winst kunnen maken. Ook in de moeilijke jaren, zoals tijdens Covid."

Verhaeghe weet dat het niet elk jaar zo'n vetpot is waaruit de club kan graaien. "Vorig jaar hebben we de Conference League gespeeld. Dat moet je financieel ook zien te overleven. Dat kan enkel met een duurzaam beleid."