Het vrouwenpeloton in 2025: Vollering laat de Ronde links liggen, snelle Australische is joker van FDJ-Suez

zo 23 februari 2025 08:24

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor FDJ-Suez heeft performance directeur Lieselot Decroix een pasklaar antwoord op al die vragen.

1. Wie zijn de kopvrouwen in de klassiekers?

"In de Italiaanse en Waalse klassiekers is (nieuwkomer) Demi Vollering onze uitgesproken kopvrouw. Al hebben we in de Ardennen ook nog 2 andere pionnen die, als alles meezit, kunnen winnen: Evita Muzic en Juliette Labous." "Voor het Vlaamse werk schuiven we 3 vrouwen naar voren: Ally Wollaston, Vittoria Guazzini en Elise Chabbey", doet Lieselot Decroix uit de doeken. "Als team hebben we een aantal heel ambitieuze doelstellingen uitgesproken voor de komende jaren. We willen de 3 grote rondes winnen, de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en het drieluik in de klimklassiekers." "Hopelijk winnen we dit jaar al één van die klassiekers. En dan is Vollering natuurlijk onze grootste troefkaart."

Demi Vollering is een belangrijk nieuw gezicht bij FDJ-Suez.

"Op Vlaamse wegen zal Vollering dit voorjaar enkel te zien zijn in de Omloop en de Brabantse Pijl." "Dat betekent dat de Ronde van Vlaanderen niet op haar programma staat. De reden? Vollering is dan op hoogtestage." "We kiezen er ook voor om met Vollering toe te werken naar bepaalde doelen en geen heel voorjaar meer te rijden."

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

"Ally Wollaston won vroeg in het seizoen al 2 keer in Australië, maar ik denk dat ze voor het grote publiek nog een vrij nieuwe naam is op de weg."



"Wollaston was eerst succesvol op de piste en rijdt nog maar 3 à 4 jaar op de weg. Ze moet dus nog veel leren." "Haar grootste kwaliteit is haar sprintsnelheid. Maar op lange termijn moeten ook klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo binnen haar mogelijkheden liggen." "Maar we overladen Wollaston dit jaar nog niet met druk. Laat haar eerst nog maar wat parcourskennis opdoen."

Ally Wollaston mocht dit seizoen al 2 keer zegevieren.

3. Welke renster zal de grootste stap zetten?

"Eglantine Rayer kende bij DSM niet haar beste jaren. Maar ze heeft zeker potentieel, daarom hebben we haar binnengehaald." "De 20-jarige Française is een klimmerstype en had bij de jeugd een goeie tijdrit in haar benen. Een ruwe diamant waar nog wat slijpwerk aan te pas moet komen." "In de klassiekers zal het wel een tijdje wachten zijn op Rayer, want ze heeft een beetje een moeilijke winter achter de rug."

Eglantine Rayer is 20 jaar jong.

4. Wat zijn de ambities in de grote rondes?

"Winnen!", klinkt het kordaat. "Naar de Tour trekken we met Vollering als enige kopvrouw. Ze heeft die wedstrijd al gewonnen. Labous en Muzic waren dan ook de eersten die ermee akkoord gingen om zich weg te cijferen voor Vollering, ook al is de Tour voor hen een thuiswedstrijd." "De Giro rijdt Vollering niet, daar mogen Muzic en Labous voor eigen rekening rijden." "In de Vuelta zal Vollering opnieuw voor de eindzege gaan, met opnieuw Labous en Muzic aan haar zijde. Maar we weten nog altijd niet hoe dat parcours eruit zal zien."

5. Programma van de beste rensters in de klassiekers