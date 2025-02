Emma Raducanu barst in tranen uit tijdens wedstrijd in Dubai door aanwezigheid van vermoedelijke stalker

Dat ze plots die ene toeschouwer zag bij haar wedstrijd, werd haar even te veel. Emma Raducanu is in tranen uitgebarsten tijdens haar wedstrijd op het WTA-toernooi in Dubai. De Britse tennisster zocht even schutting bij de scheidsrechter toen ze een vermoedelijke stalker op de eerste rij zag. "Hij wordt voorlopig verbannen van alle toernooien", deelt de WTA.