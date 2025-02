Ajax-coach over hype rond Bounida: "Op het veld maakt het niet uit of je duizend of miljoen volgers hebt"

do 20 februari 2025 09:03

Belgisch toptalent Rayane Bounida (18) maakte afgelopen zondag zijn eerste minuten in het eerste elftal van Ajax. Hij liet meteen een goede indruk na in de ArenA. Maar zijn trainer Francesco Farioli waarschuwt ook voor het gevaar dat gepaard gaat met het hypen van grote talenten. "Het is een van de grootste problemen in het moderne voetbal."

Vanavond neemt Ajax het in de terugwedstrijd van de tussenronde in de Europa League op tegen Union. Maakt daarbij mogelijk zijn Europese debuut: Rayane Bounida.



Bounida verliet begin 2022 op 16-jarige leeftijd de opleiding van Anderlecht voor die van Ajax. De piepjonge aanvallende middenvelder kwam toen over met torenhoge verwachtingen als "een van de grootste talenten in de geschiedenis van Anderlecht".



Sociale media zijn een van de grootste problemen in het moderne voetbal. Francesco Farioli

Maar dat hypen van jeugdige spelers heeft niet altijd een positief effect. "Sociale media zijn een van de grootste problemen in het moderne voetbal", vertelt Ajax-coach Farioli op de persconferentie voor het duel tegen Union.

"Wij moeten jonge talenten helpen om kalm en geduldig te blijven. En elke hype om hen heen tegengaan. Want als je uiteindelijk het veld betreedt, is het niet van belang of je duizend of een miljoen volgers hebt."



Ter info: Bounida heeft +400.000 volgers op zijn Instagram-account.

Rayane Bounida stond op jonge leeftijd al gekend als "gigantisch talent".

Farioli: "Eisen van eerste elftal verschillen heel hard met jeugd"