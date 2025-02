44-jarige Venus Williams krijgt nog een wildcard voor prestigieuze Indian Wells

Haar zus Serena heeft na 23 grandslamtitels haar racket opgeborgen, maar Venus Williams weet niet van ophouden. De Amerikaanse, die 5 keer Wimbledon en 2 keer de US Open won, blijft ook op 44-jarige leeftijd actief.

In augustus 2023 stond Venus nog op de US Open en vorig jaar nam ze deel in Miami en Indian Wells. Drie keer op een rij was de eerste ronde dan het eindstation. Dat houdt Indian Wells niet tegen om Venus Williams opnieuw uit te nodigen.

De zussen Williams hebben nochtans jarenlang het prestigieuze toernooi in Californië links laten liggen uit protest. Toen Venus zich in 2001 geblesseerd terugtrok voor haar halve finale tegen zus Serena, zagen velen dat als een manoeuvre om energie te sparen voor de finale tegen Kim Clijsters.

Serena kreeg heel wat boegeroep te slikken in de finale, maar ze won wel in drie sets. De zussen Williams interpreteerden het boegeroep als racisme en weigerden nog in Indian Wells te spelen. In 2015 kwam Serena er pas weer in actie, haar zus wachtte zelfs nog een jaar langer.

En nu krijgt Venus Williams, ondertussen het nummer 974 van de wereld, er maar niet genoeg van. Het toernooi begint op zondag 2 maart.