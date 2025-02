"Van onderschatting zal nu geen sprake meer zijn": Aston Villa, oude bekende met nieuwe gezichten

vr 21 februari 2025 06:21

Wordt het een nieuwe paringsdans met Aston Villa, deze keer wel met twee hoofdstukken? Club Brugge weet vrijdagmiddag wie het bekampt in de 1/8e finales van de Champions League. Komt Villa uit de loting, dan zal Club niet te veel huiswerk meer hebben rond zijn ex-tegenstander. Of toch?

Op 6 november leerde Aston Villa Club Brugge kennen op Jan Breydel. Na komisch handspel van Tyrone Mings en de 1-0-zege bouwde Jan Breydel een feestje. Komt er straks bij de loting een bisnummer uit de bus, dan volgt 4 maanden later een nieuw bezoekje van de Engelse club aan Brugge en een week later mag Club dan zelf op de thee in Birmingham. "Neen, dit is niet meer hetzelfde Aston Villa als enkele maanden geleden", zet Premier League-commentator Jelle Tack meteen de toon. Niet verwonderlijk aangezien er een transferperiode achter de rug is en de Premier League synoniem staat voor handelshuis. "Zo is Villa defensief niet versterkt. Integendeel. Diego Carlos is weg en is niet vervangen. Bovendien kampen ze de jongste weken met veel blessures. Mings is onzeker, Konsa en Cash zijn out." En dat betaal je cash in Engeland. "Ze slikken veel goals. Ze hebben nog maar 3 clean sheets in de Premier League. Alleen de clubs op de degradatieplaatsen doen nog slechter. Defensief zijn ze dus zeker te pakken."

Exit Duran

Door de blessurelast achterin zijn er opportuniteiten, zo klinkt het. Maar ook in de voorhoede is er een kleine facelift gebeurd. Marcus Rashford is een van de nieuwkomers, net als andere winterkoopjes Marco Asensio en Donyell Malen. "Die laatste is evenwel niet op de Europese lijst geraakt en Rashford is degelijk van start gegaan." Joker Jhon Duran is dan weer in de zandbak gaan voetballen. "Zijn vertrek is een aderlating. Hij was geen titularis, maar wel een echte gamechanger." "Nu zijn ze weer afhankelijk van Ollie Watkins. Hij is betrouwbaar, maar kent ook laagtes. Spits zijn, het is geen exacte wetenschap, hé."

Het vertrek van Duran is een aderlating. Hij was geen titularis, maar wel een echte gamechanger. commentator Jelle Tack

Duran kon niet weerstaan aan de jackpot bij Al-Nassr. "Hij is opgegroeid in extreme armoede. Als je zulke bedragen kan cashen, dan hoef je je met de klap geen zorgen meer te maken. Ik kan zijn standpunt wel begrijpen." En dat van Villa, is dat ook logisch? "Ze hebben 77 miljoen gevangen voor hun back-up in de spits. Voor de Financial Fair Play is dat een echt geschenk geweest." "Het plan van Villa is nog altijd om een stabiele topper te worden. Ze willen de luis in de pels worden van de traditionele top 6 en dat lukt hen aardig. Al gaat het dit seizoen moeizamer." "De combinatie van de Premier League en de Champions League weegt. Dat zijn de groeipijnen van een club die de top wil bestormen. Dat zie je ook bij Newcastle of Brighton."

Ollie Watkins.

Europese knaldrang van Emery

Het moordende programma in Engeland en Europa eist zijn tol. Villa leunt aan bij de Europese plaatsen, want vanaf positie 3 klit de linkerkolom van het klassement samen. Is het mogelijk dat Villa op termijn een keuze moet maken? Waar geven ze voorrang aan: Engeland of Europa? "In Engeland dwing je je plaats af. De competitie primeert dus." Al is dat misschien buiten de coach Unai Emery gerekend. "Hij schrijft al jaren een Europees verhaal, kijk maar naar Sevilla en Villarreal. Hij wil zich ook bewijzen bij Villa, al mag het natuurlijk niet te veel gevolgen hebben in eigen land." De Europese avonden leven wel in Birmingham. Ook dat wordt een nieuwe factor: Club moét nu (eventueel?) naar Villa Park voor een return. "Je mag zeker een hels kabaal verwachten. Aan enthousiasme geen gebrek." "Villa heeft een overwegend positieve thuisreputatie met 6 zeges en 6 draws. Het verloor er in de competitie nog maar één keer." "Dat was op de tweede speeldag tegen Arsenal en dat had heel anders kunnen lopen na enkele missers van Watkins en saves van Raya."

De thuishaven van Aston Villa.

Counters