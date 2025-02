"Slechtste penaltynemer" Ademola Lookman "gekwetst" na uitspraak coach: "Dit voelt zeer respectloos"

Even leek Atalanta een strohalm te kunnen grijpen in de Champions League tegen Club Brugge, maar Ademola Lookman miste dé kans vanaf de strafschopstip.

Coach Gian Piero Gasperini was woest, zeker omdat de aanvaller niet was aangeduid als strafschopnemer. "Hij had die nooit mogen nemen", klonk het. "Hij is een van de slechtste strafschopnemers die ik ooit heb gezien."

Woorden die hard zijn aangekomen bij Lookman. "Het maakt me droevig om dit bericht te moeten schrijven op een dag als deze", schrijft Lookman op Instagram. "Vooral na alles wat we samen hebben bereikt met dit team en deze stad."

"Zo geviseerd worden kwetst niet alleen, maar voelt ook zeer respectloos, zeker omdat ik alles geef om succes te brengen naar deze club en zijn ongelofelijke supporters."

"Om eerlijk te zijn heb ik al veel moeilijke momenten meegemaakt bij deze club, maar meestal spreek ik er niet over om het team te beschermen. Dat maakt gisteren nog pijnlijker."

Lookman sluit af met de melding dat hij "ook maar zijn verantwoordelijkheid nam" om het team te helpen.