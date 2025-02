"Ik vroeg me nochtans af wat ze hier te zoeken hadden": Lille, potentiële tegenstander en surprise van de League Phase

vr 21 februari 2025 06:16

Onbekend is onbemind? Club Brugge wordt vrijdag gekoppeld aan Aston Villa of Lille in de 1/8e finales van de Champions League. De Engelse club is een oude bekende uit de League Phase, Lille doet minder een belletje rinkelen. Dit is het verhaal van de Franse subtopper die ternauwernood de kwalificaties overleefde en prompt als 7e de suprise werd van de vernieuwde groepsfase.

Vermeld Rijsel bij de Belgische voetballiefhebber en het koud zweet breekt wellicht weer uit. In het Stade Pierre-Mauroy, tegenwoordig omgedoopt tot Decathlon Arena, spatte op 1 juli 2016 de Belgische EK-droom uit elkaar na een ontluisterende nederlaag tegen Wales. Zeg Rijsel tegen de fans van Club Brugge en de treurmars van bijna 9 jaar geleden maakt meer dan waarschijnlijk plaats voor een glimlach. Een Europese verplaatsing net over de grens tegen een club die je nu niet bepaald als een Europese grootmacht percipieert: durven we de dooddoener “haalbare kaart” nu al van stal te halen? Altijd gevaarlijk voor een boemerang-scenario, maar bij Club Brugge leven ze op een wolk. “Wie ook de tegenstander wordt, we zijn bij voorbaat allerminst kansloos”, verwoordde Simon Mignolet in Bergamo al de Brugse gedachtegang.

De thuishaven van Lille.

Strenge vader

"Je bent geneigd om Lille OSC te onderschatten aangezien het een onbekende factor is, maar ik zou dat toch niet doen", nuanceert Ligue 1-commentator Sirk Geffray meteen. Club Brugge als underdog of niet, daar kan de komende weken (afhankelijk van de loting) nog uitvoerig over gediscussieerd worden. "Maar ik vermoed dat Lille een van de best voetballende ploegen is die Club in deze campagne al is tegengekomen." De hand van de coach is daarin zichtbaar. "De voorbije 2 jaar was het onder Paulo Fonseca al een heel goed voetballende ploeg en Bruno Génésio borduurt daar nu op voort." "Het is een cliché, maar Lille verkiest echt wel mooi voetbal als het mogelijk is. Ze willen altijd uitvoetballen en denken aanvallend, al zijn ze daardoor soms wat naïef en kan je een offday niet uitsluiten." Maar Génésio charmeert wel in Noord-Frankrijk. "Aanvallende spelers komen bij hem goed uit de verf." "Hij staat dicht bij zijn spelers en is geliefd als vaderfiguur, al durft hij ook streng te zijn. Zo heeft hij Jonathan David en Thomas Meunier disciplinair al eens op de bank gezet."

Coach Bruno Génésio.

Belgische en Nederlandse bril

Met Meunier en David worden 2 evidente Belgische links aangekaart. David, ex-spits van KAA Gent, blijft belangrijk voor deze club. "Bijna elke transferperiode wordt zijn naam gelinkt aan topclubs, maar hij zit er nog altijd. Al is hij nu einde contract en is het dus afwachten wat er straks zal gebeuren." David blijft zijn rol spelen als scherpschutter en kapstok vooraan. "Rond hem floreren jonge gasten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Edon Zhegrova (ex-Genk, nu geblesseerd), Hakon Haraldsson en Osame Sahraoui." Wat opvalt: een Belgische of Nederlandse connectie duikt vaak op bij de ex-club van huidig bondscoach Rudi Garcia en Eden Hazard. "Ze richten hun blik inderdaad vaak op de lage landen. Met Matias Fernandez-Pardo en Ngal'ayel Mukau spelen er nog 2 Belgen, Sahraoui werd gevonden bij Heerenveen." Met die jonge spelers - denk ook aan Ayyoub Bouaddi - heeft Lille goud in handen. "Doorverkopen is nodig, al hebben ze nu natuurlijk al tientallen miljoenen verdiend in deze campagne." "Maar onder hun nieuwe voorzitter is Lille financieel weer gezond geworden en hebben ze niet moeten inboeten aan kwaliteit." "De vorige preses had er een financiële janboel van gemaakt, maar met hun prestaties en transfers staat alles weer op punt."

Jonathan David.

Cement

Lille mag dus als een stabiele club bestempeld worden. Ook op het veld. "Ze vinden altijd de perfecte mix tussen ervaring en jonge gasten." Met aanvoerder Benjamin André wellicht als roerganger. "34 jaar is hij, maar met hem ben je nooit klaar." "Hij wint ontzettend veel duels en heeft een gigantisch loopvermogen. Bestempel hem gerust als het cement van deze ploeg, de man die alles bij elkaar houdt." "In doel staat met Lucas Chevalier ook een sterkhouder. Hij is een echte puntenpakker en zal wellicht een ferme transfer maken."

Benjamin André.

Van het kastje naar de muur

Chevalier is de keeper van een "complete en stevige ploeg" die 7e eindigde in de League Phase. Nochtans was er ei zo na van Lille geen sprake in dat stadium van de Champions League. In de voorrondes werd afgerekend met Fenerbahçe en Slavia Praag. Peter Vandenbempt was toen commentator voor Pickx Sports en begrijpt nog altijd niet hoe Lille toch tot op het kampioenenbal is geraakt. "Tegen Fenerbahçe hadden ze al uitgeschakeld kunnen zijn", vertelde hij in onze podcast voor deze Europese speeldag. "Maar vooral tegen Slavia Praag werden ze 2 keer van het kastje naar de muur gespeeld." "Die Tsjechen hadden 15 goals kunnen maken, maar dat lukte niet. Ik dacht toen: wat heeft dit Lille te zoeken in deze Champions League?" "Maar kijk, ze waren de verrassing dankzij zeges tegen Real Madrid en Atletico Madrid, een gelijkspel tegen Juventus en een 6-1-pandoering tegen Feyenoord."

