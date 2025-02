"Hij was hemels": de avond dat Kylian Mbappé álle harten veroverde bij Real (en ook Courtois zijn gelijk kreeg)

do 20 februari 2025 06:05

Wie hem eerder nog uitlachte, stond nu recht op de banken van Bernabéu. Kylian Mbappé heeft er 37 wedstrijden op moeten wachten, maar speelde tegen City zijn langverwachte referentiematch voor Real. En zo laat hij het zelfverklaarde "dieptepunt" van zijn carrière definitief achter zich. "Er was veel commentaar op hem, maar we zijn steeds rustig gebleven", klinkt het.

Ja, Kylian Mbappé is geboren om Galactico te worden. Niemand die daar na vanavond nog aan durft te twijfelen. Met een masterclass en hattrick tegen Manchester City loodste hij Real Madrid eigenhandig naar de 1/8e finales van de Champions League. Vintage Mbappé, toch?



Dat hij groots kan zijn op de grote momenten, wisten we al. Maar in het shirt van Real schitterde hij nog niet op deze hoogte. "Dit is waarom hij naar Madrid is gekomen. De Fransman beleefde eindelijk zijn eerste glorieavond", titelde de Spaanse krant Marca, dat de spits in zijn rapport beloonde met een "onbetwistbare 10". "Hij was hemels", klonk het nog. Veelzeggend pleegde AS bijna plagiaat: "Dit verwachten we eigenlijk van hem, maar vanavond was zijn eerste grote moment in Bernabéu."



Je zou het bijna vergeten na zijn overdonderende prestatie, maar hoewel Mbappé vanavond een applauswissel kreeg in Bernabéu, is het nog niet zo lang geleden dat er hoongelach rond hem weerklonk in Madrid.

Dieptepunt

Herinner je nog de Clasico eind oktober? Toen werd de Fransman luidop uitgelachen omdat hij meer offside liep dan hij de bal had. "Vernederend", "vervloekt" en de "wereldkampioen buitenspel", klonk het toen. Het was het toonbeeld voor zijn ongewoon bleke seizoensbegin bij Real Madrid. Enkel wanneer hij penalty's miste tegen Athletic Club en Liverpool haalde hij er nog eens (sportief) de voorpagina. Een beschuldiging in een verkrachtingszaak wanneer hij in Stockholm was tijdens een internationale break, was de volgende storm die alles overschaduwde. Wat een eerste droomseizoen bij het grote Real Madrid moest worden voor hem, leek steeds meer in een nachtmerrie te veranderen. Zelf gaf hij aan in een "dieptepunt" te zitten. Hij zou ook niet de eerste ster zijn die ten onder gaat aan de Madrileense druk.

We zijn altijd rustig gebleven en ook hij was zelfbewust. Thibaut Courtois