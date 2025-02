"Hij stond net op een andere plek dan normaal": Anderlecht-ultra's bekladden spelersbus Union, dat terugprikt op social media

Enkele dagen voor de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union is de onderlinge rivaliteit al te snijden. Ultra's van paars-wit hebben de spelersbus van hun stadsgenoot afgelopen nacht beklad met graffiti. "Een geluk bij een ongeluk dat we met de dubbeldekker naar Amsterdam trekken", klinkt het bij de eigenaar van de bus.

De vaste buschauffeur van Union kon vanochtend zijn ogen niet geloven.



Op zijn geliefde vervoermiddel prijkte - over het clublogo van Union - plots in grote graffitiletters 'ULTRASRSCA'.



Bij Capitale Cars, de eigenaar van de bus, leggen ze uit hoe dat kon gebeuren.

"Hij stond net op een andere plek dan normaal. Kijk, voor de verplaatsing naar Amsterdam had Union een dubbeldekker nodig. Onze vast chauffeur wisselde daarom zijn kleiner exemplaar met de bus van een collega, die ermee naar zijn huis in Tubeke is gereden. Daar is de bus beklad."

Capitale Cars noemt het "een geluk bij een ongeluk" dat Union nu onderweg is naar Nederland met een bus zónder graffiti op.