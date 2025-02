"Dit is een mop" en "zoiets kan gewoon niet": Van Aert en co. halen zwaar uit naar organisatie na ongezien slot in Algarve

wo 19 februari 2025 18:05

De openingsrit van de Ronde van de Algarve kreeg een finish met ongeziene taferelen. Bijna het voltallige peloton belandde aan de verkeerde kant van de dranghekken en moest zich een weg banen tussen de fans. "Dit kan niet", vloekte Wout van Aert. Marco Haller sprong bij: "Het is een mop."

Niemand begreep wat er precies aan de hand was. Een toeschouwer stond nog rustig te applaudiseren en de sprintloodsen trokken hun snelle mannen op gang. Maar tientallen meters na de laatste rotonde van de dag was het plots chaos troef in de Ronde van de Algarve. Zo goed als het hele peloton was meegestuurd in de afleiding voor de volgwagens. Wout van Aert kon aanvankelijk nog wel lachen met de chaos. "Of ik ook verkeerd gereden ben? Ja, ik heb de mannen voor mij gevolgd, hé." "Dit zal ongetwijfeld een menselijke fout zijn. Iemand moet verkeerd geïnformeerd zijn aan die laatste rotonde. Het is bijna lachwekkend. Eerst dacht ik: hoe kan dit nu?" "Ik ging er dan vanuit dat er nog ergens een chicane zou liggen waar we niets van wisten, maar op 300 meter van de finish deden plots allemaal mensen teken dat we moesten oppassen. Ik heb dan dus opgepast." Missen is menselijk, zeker? "Ik denk het toch niet", besloot Van Aert terecht streng. "De weg aan die rotonde moet altijd dicht zijn. Hekken, geen verwarring... Dit kan gewoon niet."

Ridicuul

Bij Jordi Meeus overheerste de teleurstelling na een gemiste sprintkans. "Ik denk dat ze ons naar de afleiding van de auto's hebben gestuurd", deelde hij zijn belevenis. "De laatste 600 meter zaten we niet meer op het parcours. Ik had het niet meteen door. Maar op 200 meter van de finish zag ik mensen opeens teken doen van "rustig aan" en zag ik wat motoren van de politie." "Toen had ik wel door dat er iets mis was. Ik deed zeker mee om te winnen en voelde me nog goed. Het zal wel onveilig geweest zijn, maar gelukkig is er geen fan overgelopen. Jammer van de gemiste kans."

Het is een mop. Iets waar gevolgen aan gegeven moeten worden voor de organisatie. Marco Haller

De kwaadste reactie kwam dan weer van Marco Haller. De stoom kwam nog net niet uit de oren van de Oostenrijker. "Je kon zien dat in de laatste kilometer de afleiding niet afgezet was door officials", stelde hij.

"Renners volgden de moto’s zoals altijd. Dit is ridicuul. We rijden 190 kilometer om ons in de perfecte positie te zetten. En dan is alles voor niks."

"Het is een mop. Iets waar gevolgen aan gegeven moeten worden voor de organisatie. Het is frustrerend. Hier ligt al jaren dezelfde finish. Dit was gewoon triest. Frustrerend voor alle renners. We willen dat de beste wint en dat dat niet gebeurt door geluk."

Slechte reclame