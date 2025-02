Zondag rijdt veldritkoningin Sanne Cant haar allerlaatste cross: "Ik heb nu eindelijk tijd voor mijn tuin"

di 18 februari 2025 10:32

De afscheidstournee van Sanne Cant eindigt in Oostmalle.

Komend weekend eindigt het tijdperk Sanne Cant (34) in het veldrijden. "Ik heb zelf een afscheidsfeest georganiseerd", vertelt de 3-voudige wereldkampioene en 15-voudige Belgische kampioene. Hele grote schoenen om te vullen. "Op korte termijn denk ik aan Marion Norbert-Riberolle, op lange termijn hoop ik dat Fleur Moors me kan opvolgen."

In haar allerlaatste seizoen gaat Sanne Cant tot het gaatje. Zondag hangt ze symbolisch haar fiets aan de haak in de Sluitingsprijs van Oostmallle. "Ik kijk er echt naar uit", vertelt de veldritkoningin. "Echt trainen doe ik deze week niet meer, woensdag wil ik wel het parcours een keer verkennen." Daarna wordt het aftellen naar zondag. "Ik heb zelf een afscheidsfeest in mekaar gestoken", legt Cant uit. "Voorts heb ik geen idee wat ze van plan zijn."

Ik heb laten zien dat ik nog niet versleten ben. Elke cross heb ik in schoonheid kunnen afsluiten. Sanne Cant

Met haar afscheidstournee heeft Sanne Cant nog eens het hele land doorkruist, met een overwinning in Otegem en een tweede plaats in Loenhout als uitschieters. "Het is best speciaal om overal voor het laatst gereden te hebben", blikt ze terug. "Ik ben blij met de conditie en de prestaties die ik nog geleverd heb. Ik heb laten zien dat ik nog niet versleten ben. Elke cross heb ik in schoonheid kunnen afsluiten." En wat doet ze vanaf volgende week? "Dan heb ik eindelijk tijd om te werken in de tuin. Dat is nodig", lacht Cant. "Voorts ga ik mijn koersspullen opruimen zodat ik rust kan vinden. Die moeten het huis uit."

"Uiteraard ga ik blijven sporten, maar mijn huis hoeft niet meer afgestemd te zijn op mijn sportleven."

een greep uit het palmares van Sanne Cant 🥇 🥈 🥉 WK 3x 1x 2x EK 3x BK 15x 1x Wereldbeker 3x 2x Superprestige 4x Trofee 6x 3x 2x

"Norbert-Riberolle kan elke cross aan"

Met wereldtitels, Europese titels en maar liefst 15 nationale titels wordt het een hele opgave om Sanne Cant op te volgen als Belgische veldrijdster. Zelf ziet ze twee kandidaten. In eerste instantie kijkt ze naar haar ploeggenote en huidig Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle. "Zij laat zien dat ze echt iets in haar mars heeft, maar ze moet er elke cross staan", stelt Cant. "Dat is een punt waar ze dringend aan moet werken. Nu pikt ze er vaak de wedstrijden uit waar ze zin in heeft, wedstrijden die haar liggen."

"Dat heeft met motivatie te maken", weet Cant, "want ik ben overtuigd dat ze elke wedstrijd aankan."

"Op langere termijn hoop ik dat Fleur Moors stappen kan zetten", denkt ze. De 19-jarige belofte zit nog maar sinds kort op een fiets. "Geef ze tijd om rustig te groeien en zichzelf te ontwikkelen", adviseert Cant. "We mogen er niet te veel druk op leggen."