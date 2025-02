Zo uniek is de stunt van Club Brugge op Atalanta: slechts 3e zege ooit in Italië

di 18 februari 2025 23:30

Club Brugge heeft een gouden bladzijde aan zijn voetbalboek toegevoegd door Atalanta uit te schakelen in de Champions League. Waar moeten we deze stunt plaatsen in de geschiedenis van de club en het Belgische voetbal?

3e keer Belgische club in 1/8e finales

Het is voor Club Brugge de tweede keer in amper drie seizoenen dat het de 1/8e finales bereikt van de Champions League.



In het seizoen 2022-2023 werd het tweede in een groep met Porto, Leverkusen en Atletico, om er vervolgens kansloos uit te gaan tegen Benfica.



Dat was niet de eerste keer dat een Belgische club zo ver doorstootte. In 2015 overleefde Gent een groep met Zenit, Valencia en Lyon om vervolgens in de 1/8e finales zijn meerdere te moeten erkennen in Wolfsburg.



Nog wat verder terug won Anderlecht in zijn wonderseizoen 2000-2001 zowaar zijn groep, om vervolgens in een nieuwe groepsfase zijn tanden stuk te bijten op onder meer Real Madrid. 1/8e finales waren er toen niet, het ging meteen door naar de kwartfinales.



Die waren er ook niet in de eerste seizoenen van de Champions League, in 1993 en 1994. Club Brugge en Anderlecht bereiken wel de groepsfase, met telkens twee poules (dus bij de beste 8), maar in die periode mocht van elk land enkel de kampioen deelnemen.

Club Brugge speelde in 2023 ook de 1/8e finales van de Champions League.

3e overwinning ooit in Italië