Zó ontgoocheld na gemiste Spelen dat ze stopte, nu blijkt droom onterecht afgepakt: het verhaal van snowboardster Loranne Smans

zo 23 februari 2025 11:57

Na drie jaar kan het verwerkingsproces eindelijk beginnen. Loranne Smans (27) heeft gelijk gekregen in haar zaak tegen de Vlaamse en Belgische Ski- en Snowboardfederatie. Die weerhielden de Belgische snowboardster twee weken voor de Winterspelen in Peking na "gewijzigde criteria", die niet aan haar werden gecommuniceerd. "Een overwinning voor alle atleten die geloven in een eerlijke selectie", deelt Smans haar verhaal.



Terug naar het wintersportseizoen 2021-2022. Voor Loranne Smans was the sky the limit. Letterlijk en figuurlijk, want met haar tricks had de snowboardster ons land verzekerd van deelname aan de Olympische Winterspelen in Peking. Tot Team Belgium, op voorspraak van haar federatie Sneeuwsport Vlaanderen, twee weken voor haar vlucht plots met pijnlijk nieuws kwam. Door gewijzigde (corona)criteria besloot ons land niet Smans, maar de 17-jarige Evy Poppe naar de Chinese bergen te sturen. Een donderslag bij heldere hemel, want het snowboardtalent stond 34e op de wereldranglijst - 21 plekken lager dan Smans. "Mijn koffer stond al klaar", doet ze haar verhaal bij Sporza. "Volgens de oorspronkelijke criteria mocht ik gaan, dus sliep ik op beide oren. Ik zag de laatste wedstrijden dan ook als trainingen om nieuwigheden uit te proberen." Het was het begin van een jarenlang getouwtrek op zoek naar eerherstel. Maar dat olympische avontuur? Dat werd definitief door haar neus geboord.

Nog geen jaar voor de Spelen was Loranne Smans 9e geworden op het WK slopestyle. Ze heeft meerdere top 5-plaatsen in de Wereldbeker op haar naam staan en begin 2022 stond ze 13e op de olympische ranglijst. Toch mocht ze niet naar de Winterspelen.

"Ik had me makkelijk geplaatst"

Vastgegespt op je snowboard? Goed, tijd voor een duik in de feiten. Tijdens en door de coronapandemie wijzigden de Belgische spelregels richting de Olympische Winterspelen. Niet langer de beste 5 resultaten in recente wedstrijden, wel slechts de beste 3 werden voortaan in rekening gebracht om een atleet of atlete naar Peking te sturen.

Zo kreeg Poppe plots de voorkeur op Smans, die uit de lucht viel. "Ik wist dat helemaal niet. Als ik geweten had dat ik in de gevarenzone zat, had ik tactischere runs gereden en voor tricks gekozen die ik sowieso land."

"En dan had ik me makkelijk geplaatst voor de Olympische Spelen", is ze overtuigd. "Omdat ik plots op de wip zat, zijn de technisch directeur, de mental coach en onze trainer gaan samenzitten. Daar is beslist om me niet op de hoogte te brengen van de situatie", zegt Smans. "De federatie heeft cruciale informatie achtergehouden voor mij." Een nieuwe, harde klap, nadat Smans eerder al de Spelen in Pyeongchang had gemist door een blessure. Maar dit keer zou haar afwezigheid nog een lange juridische staart krijgen.

Twee weken voor de Olympische Spelen kreeg Loranne Smans te horen dat ze toch niet naar Peking zou afreizen. "Mijn koffer stond al klaar."

Van olympische droom naar juridische strijd

Een eerste poging deed de toen 24-jarige Belgische in kort geding. Zonder succes. Dan al weet Smans dat ze haar olympische droom voorgoed moet opbergen. En het een proces van lange adem wordt.

Uiteindelijk klopte ze aan bij het Hof van Beroep. Na drie jaar komt het verlossende verdict: de federatie heeft wel degelijk schuld in haar niet-kwalificatie, ondanks claims dat ze zelf op de website van het BOIC de nieuwe spelregels had kunnen bekijken.

"De federaties hadden de wijzigingen nadrukkelijk onder de aandacht moeten brengen bij de atleten én hen erop moeten wijzen en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Het had geen enkele moeite gekost en kon aanzienlijke schade voorkomen", aldus het Hof.

"De loutere bekendmaking op een website zonder meer, is niet toereikend. Op deze manier is niet voldaan aan de informatie- en waarschuwingsplicht. De Belgische en Vlaamse federaties hebben zich geenszins gedragen als normaal voorzichtige sportbonden."

"Dat terwijl een sportbond net de medestander en geen mogelijke tegenstander is voor een atleet", voegt de rechter nog toe aan het arrest.



De Belgische en Vlaamse federatie hebben zich geenszins gedragen als een normaal voorzichtige sportbond. Hof van Beroep

Het grote gelijk. Dat mag Smans vandaag dus vieren.

Al kwam dat er niet zomaar. Tijd en moeite hebben het de Belgische studente psychologie jaren gekost.

Die krijgt ze nu vergoed. Sneeuwsport Vlaanderen en de Belgische Ski- en Snowboardfederatie moeten 30.001 euro overmaken voor "het mislopen van prijzengeld en sponsorinkomsten".

Daar komen ook nog eens 15.400 euro aan gerechtskosten bovenop. Goed voor een totaalplaatje van meer dan 45.000 euro. Een stevige rekening die geen enkele federatie wil voorgeschoteld krijgen.

Al is dat de laatste zorg van Smans op dit moment: "Dit is niet alleen een overwinning voor mij, maar voor alle atleten die geloven in een eerlijk selectieproces."



"De Olympische Spelen hebben ze me afgepakt, het snowboarden niet"

"Atleten moeten het vertrouwen krijgen van hun federatie, die hen correct en transparant vertegenwoordigt. Dat zonder verborgen agenda's of misleidingen", deelt Smans.

"Ik hoop dat deze uitspraak leidt tot structurele verbeteringen, zodat toekomstige generaties sporters niet dezelfde strijd hoeven te voeren. De sport en de atleet moet altijd centraal staan, niet de ondersteunende instanties."

Intussen heeft onze landgenote zich al even teruggetrokken uit competitie. Toch blijft ze genieten van de sport zelf.

"De Olympische Spelen hebben ze me afgepakt, maar het snowboarden niet. Ik doe het liever dan ooit tevoren", besluit ze.

Hopelijk ziet ze binnenkort de volgende generatie Belgische snowboarders wél hun dromen waarmaken.



Smans geniet nog steeds van de sport.