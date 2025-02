Zindert vete tussen Russell en Verstappen na in nieuw F1-seizoen? "Niet van plan om met hem te praten"

Het Formule 1-seizoen vorig jaar eindigde niet alleen met een vierde wereldtitel voor Max Verstappen, maar ook met een kletterende ruzie tussen de Nederlander en George Russell. Is daar twee maanden later nog iets van blijven hangen? Volgens Russell niet, al zullen de twee ook nooit goeie vrienden worden, geeft hij toe.

Het was eind november in Qatar dat de bom barstte tussen George Russell en Max Verstappen. Russell vroeg na een manoeuvre van Verstappen aan de stewards om de Nederlander te bestraffen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen.



Wat volgde was een rondje moddergooien. "Ik zag nooit eerder iemand die mij zo wou naaien", zei Verstappen. "Ik heb alle respect voor hem verloren."

Russell noemde de wereldkampioen dan weer "een pestkop" en "iemand die niet tegen wat tegenkanting kan".



De kille sfeer tussen de twee werd nog eens extra in de verf gezet tijdens het traditionele etentje onder de Formule 1-rijders vlak voor de laatste Grote Prijs. Om te lachen hadden de collega's Russell enkel een vrije stoel naast Verstappen gegund. Maar die nam de stoel op en ging zo ver mogelijk zitten.