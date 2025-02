Voor veel centen én de coëfficiënt: dit staat er straks op het spel voor Club Brugge

In de return tegen Atalanta is de inzet opnieuw torenhoog. Want als blauw-zwart doorstoot, verdient het nog eens 11 miljoen euro . Dat zou de totaalverdiensten op een recordsom van 60 miljoen euro brengen.

De match van vanavond is overigens ook van levensbelang voor de coëfficiënt.



Club - dat sowieso al meer dan zijn plicht vervulde - kan nog aardig wat bonuspunten toevoegen door zich te kwalificeren.

Allerminst onbelangrijk. Want het scenario dat België een 2e rechtstreeks ticket voor de Champions League van volgend seizoen kan afdwingen, is de voorbije dagen realistischer geworden.

Sporting - dat tweede zou moeten eindigen - liet namelijk dure punten liggen in de Portugese titelstrijd en zag Benfica tot op 2 punten naderen.



Ondertussen zag Club - dat eveneens naast de titel zou moeten grijpen - leider Genk verder weglopen.



Cruciaal in het hele verhaal is ook dat Feyenoord niet verder doorstoot dan Club op het kampioenenbal. Aangezien de Nederlanders de heenmatch tegen Milan met 1-0 wonnen, wordt kwalificatie tegen Atalanta misschien een must voor Club.

Al zal blauw-zwart ongetwijfeld hopen dat het zijn landstitel straks gewoon kan verlengen.