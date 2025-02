Vincent Mannaert heeft wat tips voor bondscoach na CL-stunt van Club Brugge: "Ik probeer Talbi te overtuigen"

wo 19 februari 2025 10:56

Het zal toch ook deels als zijn succes hebben aangevoeld. Vincent Mannaert, ex-CEO van Club Brugge, zag blauw-zwart gisteren stunten in de Champions League. "En daar gaat het niet bij eindigen", zei Mannaert, die als sportief directeur van de Belgische voetbalbond in Bergamo was ook nog wat tips had voor bondscoach Rudi Garcia.

Voorzitter Bart Verhaeghe zal zijn ogen niet hebben geloofd, maar ook zijn voormalige rechterhand Vincent Mannaert moest toch een paar keer knipperen bij de stunt van Club Brugge tegen Atalanta in de Champions League. "Het was een match vol emoties", zei hij. "Met een heel mooi einde. Ik heb met veel plezier kunnen vaststellen dat de beste Belgische club in Europa het nog eens heeft getoond. En heeft bewezen dat het Belgische voetbal zijn plek heeft in Europa." Mannaert neemt zelfs het Ajax van 2019, dat toen de halve finales van de Champions League haalde, als voorbeeld. "Ik denk dat dit Club Brugge ook de volgende ronde kan overleven." De tegenstand oogt met Aston Villa of Lille alvast haalbaar. "Ik zeg het: dit gaat niet eindigen bij deze kwalificatie."

Dit is een blauwdruk voor de Belgische clubs. Vincent Mannaert

Voor Mannaert, die jarenlang CEO was van Club Brugge, voelt het deels ook als zijn succes. "Ik denk dat dit het model moet zijn voor het Belgische voetbal." "Met eigen opgeleid talent, met een Belgische staf, met een Belgisch bestuur het zo fantastisch doen in Europa ... Dit moet een voorbeeld zijn voor vele andere clubs. Dit is een blauwdruk voor de Belgische clubs." "Bart Verhaeghe mag heel fier zijn op wat hij nu meemaakt met Club Brugge. Dit moet hij koesteren en hier mag hij van genieten."

Bij Rode Duivels?