Vader van motorcrosser Joel Roelants is nu ook verlamd na zwaar ongeluk: "Hij deed waar hij het meeste van hield"

Het noodlot heeft opnieuw toegeslagen bij de motorcrossfamilie Roelants. Na zoon Joel is nu ook vader Walter Roelants verlamd geraakt bij een zwaar ongeluk. "We vragen geen sterkte, we zijn sterk genoeg", schrijft zoon Axel Roelants in een emotioneel bericht op Facebook.

Het verhaal van de familie Roelants is genoegzaam bekend. Joel Roelants - de huidige bondscoach van de Belgische motorcrossers - kwam in 2014 zwaar ten val tijdens de GP van Italië en raakte daardoor verlamd.

Het grote publiek leerde vader Walter Roelants kennen in 2021, toen hij op zijn 60e deelnam aan de Dakar-rally, om geld in te zamelen voor de stichting "To Walk Again". De kranige zestiger werd de oudste Belgische deelnemer die kon finishen in de legendarische rally.

Ook in 2022 nam Walter Roelants deel aan de Dakar, maar toen maakte een zware val een abrupt einde aan zijn race. Roelants senior werd afgevoerd met 2 gebroken ruggenwervels en een klaplong en moest maandenlang revalideren.