Tripje naar Polen voor Cercle Brugge: Jagiellonia Bialystok is de volgende tegenstander in de Conference League

Cercle Brugge houdt de Belgische eer in de Conference League hoog en speelt in de 1/8e finales tegen Jagiellonia Bialystok uit Polen. Cercle ontliep bij de loting een nieuw duel met Molde, de club die hen afstopte in de voorrondes van de Europa League. De wedstrijden worden afgewerkt op 6 en 13 maart.

Niet de herkansing tegen Molde - de ploeg die Cercle Brugge uit de race naar de Europa League knikkerde afgelopen zomer. Wel een trip naar Polen voor De Vereniging.



Met Jagiellonia Bialystok ontmoet Cercle de huidige co-leider in de Ekstraklasa. Een niet te onderschatten tegenstander, dus. Zeker als je in rekening brengt dat Jagiellonia hetzelfde puntenaantal had als de Belgische club na de League Phase.



Cercle eindigde die wel in de top 8 en was zo vrijgesteld in de tussenronde. De Poolse tegenstander werd 9e en schakelde de Serviërs van TSC moeiteloos uit.



Mocht groen-zwart de Poolse horde overleven, kan het mogelijk revanche nemen voor KAA Gent. In de kwartfinales wacht hoogstwaarschijnlijk Real Betis.



Een affiche om naar uit te kijken: Kopenhagen-Chelsea. De Londense topclub raasde als een bezetene door de League Phase met 18 op 18. Kan de leider in de Deense competitie Romeo Lavia en co. afremmen in een CL-duel van weleer?