Sneller dan Mbappé, maar vorig jaar abrupt afgeremd: wie is de nieuwe Brugse parel Chemsdine Talbi?

di 18 februari 2025 22:57

Club Brugge heeft een memorabele Europese avond beleefd in Bergamo en net als in de heenmatch was Chemsdine Talbi de Man van de Match. Amper 19 jaar is de Marokkaans-Belgische rechtsbuiten. Maar wat moet je nog over hem weten?

Chemsdine Talbi - Arabisch voor "de zoekende zon van het geloof". Nog geen jaar geleden was die naam alleen bij de échte voetbalkenners bekend, nu gaat Talbi met zijn twee goals tegen Atalanta de wereld rond.

Waar is die parel plots vandaan gekomen?



Talbi is 19 jaar geleden geboren in Sambreville, een gemeente pal tussen Namen en Charleroi, uit een Marokkaanse vader en een Belgische moeder.



Op jonge leeftijd verhuist het gezin naar Molenbeek, waar de jonge Talbi begint te voetballen bij Tubeke. Daar valt hij zó op door zijn techniek en snelheid dat Club hem er al op 10-jarige leeftijd wegplukt.



Evident is dat niet: Talbi spreekt geen woord Nederlands en plots moet hij op internaat in het verre Brugge.

Profdebuut én goal onder Nicky Hayen

Ondanks wat groeipijnen kan Talbi toch aarden bij Club Brugge. Hij wordt er van een verdedigende middenvelder geleidelijk aan omgevormd tot een aanvallende buitenspeler.



6 jaar na zijn overstap naar Brugge maakt Talbi zijn debuut in de Youth League, de Champions League voor jeugdploegen.



Onder coach Rik De Mil valt hij in in de 92e minuut, tegen RB Leipzig, en nauwelijks een minuut later treft hij al raak.



Die geschiedenis herhaalt zich een jaar later, wanneer Talbi op zijn 17e zijn profdebuut mag maken. Nicky Hayen, toen coach van Club NXT, gooit hem in de Challenger Pro League voor de leeuwen tegen de beloften van Standard. Na amper 9 minuten maakt hij al zijn allereerste profgoal. Een halfjaar later mag hij voor het eerst meedoen bij de grote jongens van de A-ploeg. Het is opnieuw Rik De Mil die hem een proevertje geeft tegen Kortrijk. Maar dan valt het plots stil.

Chemsdine Talbi is een vaste waarde bij de Belgische nationale jeugdteams. Maar kiest hij straks voor België of Marokko?

Sneller dan Mbappé, nu ook met statistieken

In de voorbereiding op het seizoen 2023-2024 scheurt Talbi de kruisband van zijn knie. Zijn ontwikkeling wordt plots abrupt afgeremd. Talbi moet het dat seizoen doen met een paar kruimels om weer op toerental te geraken.



Toch laat blauw-zwart zijn toptalentje niet vallen. In de zomer breekt de club het contract open. Talbi wordt vastgelegd tot 2028.



Een verstandige keuze van Club, want Talbi maakt zoveel indruk in de voorbereiding dat Nicky Hayen niet meer om hem heen kan. Bij zijn tweede invalbeurt, op de 7e speeldag, maakt hij zijn eerste goal voor Club, tegen Kortrijk.



Van invalbeurten gaat het in een paar maanden tijd naar basisplaatsen voor Talbi. Hij debuteert ook in de Champions League, waar hij een topsnelheid laat optekenen van 35,9 km/u, wat sneller is dan Kylian Mbappé.



Een machtig wapen dat Hayen op de grote momenten maar wat graag gebruikt. "Alleen aan zijn statistieken moet hij nog wat werken", zei Club-doelman Mignolet een tijdje geleden over het goudhaantje.



Zijn 2 goals tegen Atalanta goed genoeg, Simon?