Rijsel of Aston Villa? Bij Club is er bijna unanimiteit over wie volgende tegenstander mag worden: "Volg publieke opinie"

Na de historische stunt wacht nu Rijsel of Aston Villa. Vrijdag om 12 uur weet Club Brugge na de loting wie zijn tegenstander wordt in de 1/8e finales van de Champions League. Maar welke ploeg heeft de voorkeur binnen blauw-zwart?

Optie twee is Aston Villa , een tegenstander waar Club Brugge warme herinneringen aan koestert. Het klopte de Engelsen in november met het kleinste verschil na die memorabele penaltyfase . Ondanks de nederlaag wist het nummer 9 uit de Premier League zich wel nog als 8e rechtstreeks te plaatsen voor de 1/8e finales. Met Youri Tielemans en Amadou Onana zijn er twee Rode Duivels actief.

Lille OSC plaatste zich rechtstreeks voor de 1/8e finales door 7e te eindigen in de League Phase. Het stuntte onder meer met een zege voor eigen publiek tegen Real Madrid en haalde op de slotspeeldag zwaar uit tegen Feyenoord door met 6-1 te winnen. In eigen land staat Rijsel momenteel 5e. Met Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau en Matias Fernandez-Pardo zijn er drie Belgen actief.

In Bergamo kreeg bijna iedere feestende Bruggeling de vraag voorgeschoteld: wie is straks de voorkeurstegenstander?

"Doe mij misschien maar Lille", zette voorzitter Bart Verhaeghe de toon. "Ik heb tijdens mijn ambtstermijn nog niet tegen die ploeg gespeeld. Bovendien is het vlakbij en in een mooi stadion. Dat kan dus leuk worden. Maar tegen Aston Villa hebben we ook al gewonnen met wat geluk."

Binnen de spelersgroep wilden ze vooral wat verandering van spijs.



"We hebben al tegen Aston Villa gespeeld. Doe nu dus maar Lille", aldus Christos Tzolis, die bijval kreeg van Chemsdine Talbi. "Waarom niet? Alles is mogelijk!"

Hans Vanaken en Simon Mignolet spraken dan weer geen duidelijke voorkeur uit. "Vooral Lille kan ik niet inschatten", gaf de doelman eerlijk toe. "Maar ongeacht de tegenstander zijn we bij voorbaat allerminst kansloos."

Nicky Hayen kreeg het laatste woord: "Lille is het dichtstbij. Misschien is dat dus wel het leukste voor de fans. Ik volg dan maar de publieke opinie. Het zijn allebei mooie ploegen. En als we presteren zoals voorheen in de Champions League kunnen we ze ook aan."