Pro League-vergadering donderdag moet plooien gladstrijken, deze week nog geen nieuw format

De Algemene Vergadering van de Pro League van vorige week maandag zette de tegengestelde belangen van de Belgische profclubs nog eens extra in de verf.



De clubs van de G5 (Club Brugge, Anderlecht, Gent, Genk, Antwerp) én Standard willen absoluut dat er minder wedstrijden gespeeld worden vanaf het seizoen 2025-2026. Anderzijds willen ze ook het systeem met play-offs behouden.



Ze probeerden een consensus te krijgen over een format zoals we sinds dit seizoen in de Europese competities hebben gezien, waarbij niet iedereen tegen iedereen speelt.



De 10 "kleinere" clubs hebben hun hakken in het zand gezet tegen zo'n formule en weigeren zich de arm te laten omwringen door de grote clubs.



Omdat het water voorlopig té diep is, zal er zondag sowieso geen witte rook uit de schoorsteen van de Pro League in Diegem komen. De vergadering van donderdag dient er vooral voor om de plooien glad te strijken. Mogelijk wordt er op de volgende vergadering, op 27 februari, wél gestemd voor een nieuw (of gewoon het oude) format.