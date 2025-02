Pro League en itsme gaan samenwerken om ticketverkoop te beveiligen: "Voor iedereen veiligheid verhogen"

Via de intussen gekende itsme-verificatie zullen zowel abonnees (1 maal per seizoen) als kopers van losse tickets bij aankoop hun identiteit moeten verifiëren. Deze integratie zal bijdragen aan een veiliger stadionbezoek en helpt clubs om te voldoen aan de wettelijke vereisten, waarbij elk ticket op naam moet staan.

Itsme is beschikbaar vanaf 16 jaar, jongere kinderen zullen via het account van hun ouders geregistreerd kunnen worden. Daarnaast ondersteunt itsme 16 verschillende Europese nationaliteiten waardoor het ook als identificatiemiddel ingezet kan worden voor buitenlandse fans. Voor alle andere gevallen komt de Pro League tegemoet met een alternatieve en eenvoudige oplossing voor identiteitsverificatie bij de aankoop van tickets voor wedstrijden.

De itsme-app is al stevig ingeburgerd in het dagelijkse leven van vele Belgen en wordt gebruikt voor tal van handelingen, zoals bankieren en aanmelden op of tekenen voor overheidsdiensten.

"We hebben drie doelstellingen met deze samenwerking: op een comfortabele manier voor onze fans de veiligheid verhogen en ervoor zorgen dat onze clubs zich makkelijk aan de wettelijke verplichtingen rond identificatie kunnen houden", duidt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

"De derde ambitie is om samen met itsme een innovatietraject uit te werken om mogelijkheden te bekijken de fysieke toegangscontroles aan de stadions te verbeteren op een klantvriendelijke manier. De samenwerking met itsme past dus in ons plan om de veiligheid voor iedereen te verhogen, een werk van elke dag."

Stephanie De Bruyne, CEO van itsme, voegt toe: "We zijn verheugd om onze expertise in digitale identificatie in te zetten om de voetbalbeleving veiliger en eenvoudiger te maken voor alle fans. Na een aantal succesvolle pilootprojecten kunnen we dankzij deze samenwerking nu ook aan andere supporters dezelfde ervaring bieden."