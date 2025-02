Novak Djokovic stelt zich vragen bij korte dopingstraffen voor tennistoppers: "Het ruikt naar favoritisme"

Djokovic, een van de oprichters van de spelersvakbond PTPA, weet dat veel collega's er net zo over denken. "Veel spelers hebben het gevoel dat het niet eerlijk verloopt."

Eerder stelden ook Nick Kyrgios en Stan Wawrinka zich openlijk vragen bij de gang van zaken. En voormalig tennisser Tim Henman noemde de timing van Sinners schorsing, die afloopt vlak voor Roland Garros, "net iets te handig om toeval te zijn".

Djokovic pleit voor actie. "De tijd is rijp om het systeem in vraag te stellen, want het is duidelijk dat een antidopingbeleid geen prioriteit is. Het is niet consequent en lijkt helemaal niet fair."