Matisse Samoise verlengt bij de Gantoise: "Blauw en wit zijn mijn kleuren, ik ben en blijf hier thuis"

Matisse Samoise groeide op in de schaduw van het Ottenstadion, het oude stadion van KAA Gent. In 2008 sloot hij zich er als 7-jarige aan en sindsdien ging hij er niet meer weg.



Sinds zijn debuut in de A-ploeg, in 2020, verzamelde de rechtsachter al 186 wedstrijden voor Gent. Dat mogen er van hem nog veel meer worden en dus tekende hij bij tot 2028.



"Onze supporters zingen vaak het lied "Gent is voor het leven". De tekst van dat nummer is ook van toepassing op mij", zegt Samoise. "Blauw en wit zijn mijn kleuren, ik ben en blijf hier thuis."