LIVESTREAM: Geen Belgische clubs, wel topaffiches? Kijk naar de loting in de Europa League

Ploegen om naar uit te kijken

Geen Belgische clubs, maar wel nog Belgen in de Europa League. Zo wordt het afwachten of Philippe Clement met zijn Rangers naar Anderlecht-killer Fenerbahçe of naar Roemenië trekt.





Malick Fofana kan het dan weer tegen Ajax opnemen met Lyon. Het Roma van Alexis Saelemaekers krijgt Bilbao of Lazio over de vloer. En tot slot kijkt iedereen met grote ogen naar de potentiële tegenstanders van Manchester United en Tottenham.