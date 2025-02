LIVE: Hamilton komt aan met rode das! Volg de lancering van het F1-seizoen

Over een maand ronken de motoren in Australië, toch wordt vanavond al het startschot gegeven van het F1-seizoen. In Londen verzamelen alle teams en rijders voor een unieke spektakelshow. Babbels, moppen en nieuwe kleuren staan op de agenda. Lost "F1 75 Live" de verwachtingen van de fans in? Volg het vanaf 21 uur!