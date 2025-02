Het vrouwenpeloton in 2025: "ex-lijdend voorwerp" Reusser als nieuw speerpunt bij Movistar en Brits supertalent in de wachtkamer

do 20 februari 2025 13:25

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor Movistar heeft ploegleider Kelvin Dekker een pasklaar antwoord op al die vragen.

1. Wie zijn de kopvrouwen in de klassiekers?

"Liane Lippert en nieuwkomer Marlen Reusser zijn onze 2 grote leiders. We hebben ook nog kopvrouwen van de 2e lijn met Olivia Baril en Floortje Mackaij." "Voor Reusser was 2024 een pechjaar met een zware val in de Ronde van Vlaanderen en de gevolgen van long covid. Nu straalt ze weer veel energie uit", merkt ploegleider Kelvin Dekker op. "Reusser maakte de overstap van SD Worx-ProTime en komt nu in een team terecht waar het veel meer om haar draait." "Bij haar vorige ploeg was ze meer lijdend voorwerp door de aanwezigheid van al die andere kopvrouwen (Kopecky, Vollering en Wiebes). Ze moest toen haar moment pakken. Bij Movistar zullen we onze tactiek afstemmen op Reusser. Een grote verandering voor haar." "Marlen zal er in de klassiekers overal dichtbij zijn, maar winnen is natuurlijk lastig. Al zijn we er wel 100 procent van overtuigd dat ze dat met haar capaciteiten wel kan."

Marlen Reusser ruilde de ploeg van Lotte Kopecky voor Movistar.

"Ook voor Lippert was 2024 een gemist jaar. Na een succesvol afscheidsjaar bij DSM wou ze in haar eerste Movistar-seizoen plankgas geven in de klassiekers. Maar door een aanslepende heupblessure is dat niet gelukt." "Dit voorjaar trekt Lippert naar de klassiekers om te oogsten. Vooral koersen met een klimmetje op het einde zijn op haar lijf geschreven, denk maar aan de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Strade Bianche." "We gaan Liane ook uitspelen in de Vlaamse klassiekers, want met haar punch moet ze ook die korte klimmetjes kunnen overleven." "Eigenlijk vullen Lippert en Reusser elkaar heel goed aan. Liane is heel punchy en Marlen moet meer haar (solo)momenten pakken."

De Duitse Liane Lippert sukkelde vorig voorjaar met een hardloopblessure.

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

"Dat is een binnenkopper: (de 18-jarige Britse neoprof) Cat Ferguson." "Bij Cat willen we geen stappen overslaan, maar we gaan ook niet trager gaan dan nodig." "In haar debuutjaar trekken we met Cat niet naar de koersen om te winnen. Maar we geven haar wel een programma waarbij ze in bepaalde koersen al verantwoordelijkheid zal krijgen, zoals in de Brabantse Pijl." "Cat zal ook al proeven van grote klassiekers zoals Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Daar mag ze haar grenzen aftasten. Maar het zou me niet verbazen dat Cat de finale zal rijden in Gent-Wevelgem. En dat ze ook nog mee is met de favorietengroep voor Carrefour de l'Arbre." "Op lange termijn willen we met haar het hoogst haalbare bereiken in de klassiekers, van de Omloop tot Luik. Maar om nu te zeggen dat ze die koersen allemaal zal afvinken in haar carrière, dat is wat heftig."

Cat Ferguson werd vorig jaar wereldkampioene bij de junioren op de weg en in het tijdrijden.

3. Welke renster zal de grootste stap zetten?

"Hier ben ik geneigd om Marlen Reusser te zeggen, omdat ik denk dat mensen haar nog vaak onderschatten." "Reusser is sterk en heeft een goeie tijdrit in haar benen, maar ze kan veel meer dan dat. In de grote rondes bijvoorbeeld mag Reusser haar eigen grenzen gaan aftasten." "Ik ben ervan overtuigd dat ze nog veel meer kan presteren dan ze de voorbije jaren heeft laten zien." "Naast Reusser kijk ik ook uit naar de ontwikkeling van de 29-jarige Nederlandse Mareille Meijering. Ze is een beetje een laatbloeier. Ik ben ervan overtuigd dat we haar vaak vooraan zullen zien rijden in grote klimkoersen."

Mareille Meijering is een 29-jarige Nederlandse.

4. Wat zijn de ambities in de grote rondes?

"De kans is groot dat we in elke grote ronde met het trio Reusser-Lippert-Meijering van start gaan." "We mikken telkens op de top 5 in het eindklassement. Als we ergens kunnen meedoen voor de eindzege, zou dat fantastisch zijn." "Reusser is onze grootste klassementstroef. We zitten met haar nog in een fase waarin we willen ontdekken wat er op dat vlak realistisch is." "Lippert zullen we in de eerste plaats op ritzeges laten jagen. De eerste gele trui in de Tour is ook een groot doel voor haar. Want in aankomstplek Plumelec is ze in 2016 Europees juniorenkampioene geworden."