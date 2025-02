Het vrouwenpeloton in 2025: de Roubaix-droom van Bäckstedt en een grote zegehonger bij Canyon-SRAM

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor Canyon-SRAM heeft Head of Sports Adam Szabo een pasklaar antwoord op al die vragen.

"Haar eerste grote focus wordt de Strade Bianche, daarna piekt Niewiadoma naar de Waalse Pijl en vooral Luik-Bastenaken-Luik. Want dat is de koningin van alle klassiekers."

"Vorig jaar behaalden we over het hele seizoen maar 5 zeges, met de Tour als oppergaai. Dit jaar willen meer winnen en vooral in de klassiekers", doet Head of Sports Adam Szabo de ambities van Canyon-SRAM uit de doeken.

"Voor de topklassiekers rekenen we op Katarzyna Niewiadoma en nieuwkomer Cecilie Uttrup Ludwig. We hebben ook nog Chloe Dygert en Zoe Bäckstedt voor de koersen onder de topkoersen."

"Nieuwkomer Cecilie Uttrup Ludwig beleefde vorig jaar een moeilijk seizoen door een breuk in haar heiligbeen, opgelopen bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad."

"De conditie is goed, maar ze moet nog wat aan zelfvertrouwen winnen. Met Uttrup Ludwig willen we voorkomen dat Niewiadoma geïsoleerd geraakt in de finales van de Ronde van Vlaanderen en de Ardennen-klassiekers."

"Ook Chloe Dygert maakt dit jaar een doel van de klassiekers. Als ze 100% gezond is, is er veel mogelijk in Gent-Wevelgem en de Ronde."

"Maar we willen Dygert niet te veel pushen, want soms heeft ze nog last van haar been (dat ze zwaar blesseerde op het WK tijdrijden in Imola 2020). We zullen haar programma nog uitbreiden op basis van haar gevoel deze lente."

"Bij Zoe Bäckstedt werken we het hele voorjaar toe naar Parijs-Roubaix. Die klassieker staat bovenaan haar verlangrlijst door haar veldritskills en familiegeschiedenis in die koers (vader Magnus won de Hel in 2004). Op termijn moet ze ook de Ronde ook aankunnen."