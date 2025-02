Het EK als lokaas voor Ajay Mitchell en Toumani Camara bij de Belgian Lions? "Hun enthousiasme is erg groot"

Zetten de Belgian Lions deze week het EK-licht op groen, dan volgt in augustus-september het EK in Letland, Finland, Cyprus en Polen. Mét Toumani Camara en Ajay Mitchell in de Belgische selectie?

"Dat hopen we zeker", opent Ismaël Bako het gesprek over de 2 potentiële Belgische nieuwkomers.

"Een van mijn dromen is het EK winnen en op de Spelen geraken. Met het potentieel in deze groep hebben we een grote kans. Zeker met de NBA-boys maken we meer kans om te winnen."

Bako praat wel degelijk over EK-goud. "Ja, want we hebben veel potentieel", herhaalt hij. "We spelen heel goed met elkaar en dat is nog altijd heel belangrijk. Ik zou uitkijken naar het samenspel met de NBA-mannen."

"Veel hangt af van hoe zij zich voelen", schat Vrenz Bleijenbergh in. "Ze spelen heel veel matchen en soms zijn er blessures of persoonlijke keuzes."

"Voor ons zou hun aanwezigheid een hele grote versterking zijn, maar dat ligt dus aan wat zij zelf willen."

"Zeker met de NBA-gasten kunnen we op het EK laten zien dat we een goeie ploeg hebben", weet Thijs De Ridder.

"Zelf heb ik er nog heel weinig over gehoord. We moeten gewoon naar de ploeg kijken waarover we dan zullen beschikken."