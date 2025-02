Enige schietfout kost Lotte Lie historische toptienplaats op WK biatlon

Afgelopen vrijdag had Maya Cloetens al Belgische sportgeschiedenis op het WK biatlon geschreven door 8e te eindigen op de sprint.



Ei zo na had Lotte Lie dit enkele dagen later al kunnen overtreffen op de 15 kilometer. De 29-jarige in Noorwegen geboren Belgische was op weg naar een plaats in de top 10, misschien zelfs de 7e plaats.

Tot ze bij haar derde schietbeurt toch een schietfout maakte en een strafminuut aan de broek kreeg. Hierdoor viel Lie terug naar de 14e plaats, ook het resultaat dat ze op dit WK op de achtervolging had behaald.



Sowieso opnieuw een knappe prestatie van Lie, ook al omdat maar 6 biatleten foutloos bleven. Een van hen was de Zweedse Ella Halvarsson, die desondanks een halve minuut trager was dan de Franse winnares Julia Simon, die 1 schietfout had gemaakt.



Maya Cloetens was op deze 15 kilometer iets minder in haar sas dan eerder op de sprint. Ze maakte 2 schietfouten en eindigde als 37e. Eve Bouvard (4 schietfouten) werd 66e op 93 deelneemsters.