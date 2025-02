Deze recordsom verdiende Club Brugge al in de Champions League (en daar kan straks nog een smak bijkomen)

Sportief én financieel een historische campagne. Door de kwalificatie voor de 1/8e finales komen de verdiensten van Club Brugge in de Champions League op een recordsom van 60 miljoen euro. Nooit kwam een Belgische club zelfs nog maar in de buurt van dat bedrag.

Aangezien alles mogelijk lijkt voor Club Brugge in deze campagne kan het straks nog wat extra premies aan zijn totaal toevoegen. Een plekje in de kwartfinales zou nog eens 12,5 miljoen opleveren.

De match tegen Atalanta was overigens ook cruciaal voor de coëfficiënt.



Club - dat sowieso al meer dan zijn plicht vervulde - heeft door zijn zege én kwalificatie nog 0.700 bonuspunten toegevoegd aan het Belgische totaal.

En allerminst onbelangrijk: ook het scenario waarin België een 2e rechtstreeks ticket voor de Champions League van volgend seizoen kan afdwingen, blijft overeind.

Want cruciaal in het hele verhaal was ook dat Feyenoord niet verder mocht doorstoten dan Club op het kampioenenbal. Aangezien de Nederlanders dinsdag Milan uitschakelen, was kwalificatie dus een must voor Club.