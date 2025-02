De wielermanager van Tess Elst: "4 Lidl-Trek-renners en daar wijk ik niet van af"

wo 19 februari 2025 17:16

Sportanker en stem van de Kopman-wielerpodcast, Tess Elst, geeft ons een inkijk in haar Sporza Wielermanagerploeg van dit jaar. En die is zo goed als klaar want zoals ze zelf zegt: "In blinde paniek nog dingen veranderen op de deadline valt vaak tegen."

"Ik wacht op de programma's van wielerfreak Hannes Tahon om nog wat "kleintjes" in te vullen, maar de basis met mijn gevestigde waarden is gezet."



Tess Elst wil niet te veel meer morrelen aan haar Sporza Wielermanagerploeg, want vaak valt dat tegen. "In blinde paniek nog dingen willen veranderen op de laatste dag voor de Omloop is nooit goed." Bovendien vermoedt ze dat er bij veel spelers dezelfde namen zullen terugkeren. "Zoals elk jaar zullen de "kleintjes" en de "revelatie van het seizoen" de doorslag geven voor een goed eindklassement."

Geen twijfel over de Grote Drie

Pogacar, Van der Poel en Van Aert zijn samen goed voor 36 miljoen en meer dan een vierde van het totaalbudget. Maar voor Tess is dat een no-brainer. "Geen twijfel mogelijk. Ze hebben wel alle drie een andere prijs, maar zoals we in de podcast ook gezegd hebben, blijft het een nuloperatie." Ook na de Clasica Jaén, waar Van Aert moest passen en in dienst is gaan rijden, behoudt ze het vertrouwen in de renner van Visma-Lease a Bike. "Ik maak me geen zorgen en hij maakte zichzelf ook geen zorgen in het interview achteraf. Hij zal gewoon zoals elk seizoen weer veel punten pakken in het voorjaar en daarom moet ik hem in mijn ploeg hebben."

Sprinters die alles kunnen

Als er geen zorgen zijn over Wout, dan zijn er voor Tess wel (een beetje) over Jasper Phillipsen. "Door de incidenten die er soms zijn in de sprint (recent in de UAE-Tour) en met het nieuwe systeem van gele kaarten zou hij aan de kant kunnen blijven in sommige koersen en dat is dan wel een probleem. Maar toch hou ik hem." (lacht)



"Bij nader inzien heb ik wel veel sprinters", bedenkt Tess zich. "Maar De Lie en Milan zijn alleskunners en Merlier zal ook wel weer zijn koers winnen."



Voor 6 miljoen moet je niet twijfelen. Dylan Teuns rijdt alles en zal wel ergens een goede uitslag halen. Tess Elst

Met Jonathan Milan, Mads Pedersen, Tim Torn Teutenberg en Amanuel Ghebreigzabhier heeft Tess 4 Lidl-Trek renners in dienst. "Daar wijk ik niet van af, want die zijn zo goed aan het rijden!" "Stel dat Teutenberg echt niets mag rijden, dan gaat hij er nog uit. Maar anders, als snelle man van de kleine bedragen, blijft hij er zeker in." En tot slot is er nog Dylan Teuns, de man die alles rijdt. "Voor 6 miljoen moet je niet twijfelen. Hij zal wel ergens een goede uitslag rijden. Dat was de voorbije jaren zo en dit jaar ook!"

Altijd plaats voor Julian en Laurenz