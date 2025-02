De vraag die niemand luidop wil stellen: neemt Kevin De Bruyne vanavond officieus afscheid van het Europese topvoetbal?

Een mogelijk afscheid dat niemand meteen zag aankomen. Als Manchester City vanavond sneuvelt in Bernabeu, kunnen de Champions League-minuten van Kevin De Bruyne (33) zomaar geteld zijn. De Belgische metronoom met aflopend contract duikt almaar vaker onder zijn torenhoge lat. Is een scheiding met de Europese top op til? Op zoek naar antwoorden bij een Belgische en Britse voetbalautoriteit.

De Belgische metronoom beleeft een lastige avond op het kampioenenbal. "In de eerste helft was hij best nog oké, daarna gaat hij ten onder met City", oordeelt commentator Peter Vandenbempt bij de collega's van Proximus.

Wel, het krediet dat De Bruyne nog rest in Engeland is een belangrijke factor om die vraag te beantwoorden. Want die bepaalt of hij deze zomer zal bijtekenen.

Weinig mensen die het beter kunnen inschatten dan Henry Winter, een absolute autoriteit in de Engelse voetbaljournalistiek, die 10 jaar Chief Football Writer was voor kwaliteitskrant The Times.

De 62-jarige Brit stak vorig jaar al eens de loftrompet voor onze Rode Duivel. Ziet de gerenommeerde voetbaljournalist het nu anders?

"Nu zie ik hem als een Rolls-Royce met motorproblemen", valt Winter met de deur in huis.

"Kijk, in Engeland beschouwen we hem als een van de beste spelers ooit in de Premier League. Hij is een genot voor heel wat fans, zelfs bij tegenstanders."

"Maar tijd heeft nu eenmaal geen respect voor talent en reputatie."