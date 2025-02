Club Brugge komt Aston Villa opnieuw tegen in de 1/8e finales, ook Madrileense derby en PSG-Liverpool in Champions League

Het wordt een (blij?) weerzien met Aston Villa. Club Brugge komt de Engelse club opnieuw tegen in de 1/8e finales van de Champions League. Club won thuis met 1-0 in de League Phase. Club speelt eerst thuis op 4 of 5 maart, een week later volgt de return in Engeland. Bij een eventuele kwartfinale wordt Club aan PSG of Liverpool gekoppeld.