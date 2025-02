Bruggelingen glunderen en bedanken penaltyheld Mignolet, die zelf met "kippenvel" speelde: "Hij was onwaarschijnlijk"

Bergamo is vanavond even van Club Brugge. Dankzij een nieuwe stuntzege heeft blauw-zwart zijn "historisch" plekje in de 1/8e finales van de Champions League beet. En Simon Mignolet kroonde zich - onder meer met een penaltysave - opnieuw tot de keizer van die kwalificatie. "Het komt niet veel meer voor dat ik met kippenvel sta te keepen, maar dat was nu wel het geval", klonk het uit het Brugse kamp.

"Hij was onwaarschijnlijk", jubelden zijn ploegmakkers Hans Vanaken en Christos Tzolis na de wedstrijd. "Hij heeft deze avond zo veel belangrijke reddingen gedaan. En ik moet hem natuurlijk zelf ook bedanken voor die penalty, hé. Al moet ik zeggen dat het een zeer lichte was", lachte die laatste.

In Brugge beginnen ze stilaan een beeld te beitelen voor Simon Mignolet . Net zoals twee jaar geleden tegen Atletico, was de doelman opnieuw van goudwaarde voor de kwalificatie van Club Brugge voor de 1/8e finales van de Champions League.

"Waarom? Ik had gezien dat hij de bal pakte, maar omdat Lookman al even out is, hadden we hem in mindere mate bestudeerd. En omdat de VAR-fase nog even duurde, wilde ik snel nog even overleggen met de keepertrainer. En dat hielp gelukkig nog." En zo zette Mignolet zijn status van levende legende bij Club Brugge nog maar eens kracht bij.

Niemand die ook beter kan inschatten hoe hoog deze prestatie op het palmares van de club mag prijken.

"Kijk, tegen Atletico was het twee jaar geleden nog met hangen en wurgen, maar nu is het op basis van de twee wedstrijden gewoon een verdiende kwalificatie. Zo zie je dat Club enorme stappen heeft gezet. We mogen hier zéér trots op zijn", benadrukte de doelman.



Ook Hans Vanaken - nog zo iemand die het DNA van Club Brugge belichaamt - blaakte van trots na de zogenoemde "thriller" in Bergamo en de nieuwe kwalificatie.

"Niet veel mensen gaven ons een kans toen de loting bekend was, maar wij zijn er steeds in blijven geloven. Kijk nu, waar we vroeger onze momenten niet pakten, hebben we dat nu wel gedaan."

"En zo schat ik onze weg naar deze kwalificatie toch hoger in dan de voorgaande. We hebben ook in elke wedstrijd getoond dat we ons mannetje konden staan."

"En of we weer met lef en durf gespeeld hebben", knikte ook een voldane coach Nicky Hayen. "En zo is dit toch weer een historische avond geworden."