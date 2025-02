Binnen uur uitverkocht, maar Verstappen zou "liever ziek zijn": wat mogen we verwachten van gloednieuw F1-event?

Het moet nu al hét evenement van het Formule 1-jaar worden. Vanavond klinkt in Londen het startschot van een nieuw seizoen in de koningsklasse. Met F1 75 komen alle teams samen om hun kleuren en inzichten te delen. Verstappen liet al weten dat hij niet warmloopt voor het "ongeziene schouwspel", maar wat staat de Nederlander allemaal te wachten? Een korte vooruitblik.

Flashback naar november 2024.

Titelverdediger en WK-leider Max Verstappen vertoeft op de plek waar hij het liefst zit: zijn gamingstoel. De Nederlander streamt zijn online bezigheden naast de F1-wagen op het platform Twitch.

Daar lichten fans Verstappen in over de gloednieuwe show op 18 februari: F1 75. "Ik weet niet wat het is. Waar hebben jullie het over?", lacht de nummer 1 van Red Bull.

Even later is hij op de hoogte van het concept: een spektakelstuk in Londen waar alle teams aanwezig (moeten) zijn in hun verse kleuren. Op geheel eigen wijze volgt een typische Verstappen-uitspraak.

"Ugh, ik hoop dat ik die week ziek ben."